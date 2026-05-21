Πάτρα: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 18χρονος με συμπτώματα μηνιγγίτιδας

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου νοσηλεύεται 18χρονος από την Ηλεία, ο οποίος εξετάζεται για πιθανή μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open, ο νεαρός εμφάνισε αρχικά συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο. Οι γιατροί του νοσοκομείου Πύργου έκριναν ότι η κατάστασή του απαιτούσε άμεση διακομιδή στην Πάτρα, όπου και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου.

Πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤnews αναφέρουν ότι ο 18χρονος παρουσίασε ανησυχητικά συμπτώματα την περασμένη Τρίτη, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ισχυρή υποψία μηνιγγίτιδας. Ακολούθησε η άμεση διασωλήνωσή του, ενώ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Πάτρα: Ο 18χρονος με συμπτώματα μηνιγγίτιδας φέρεται να συμμετείχε σε αγώνες

Οι γιατροί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα δείξουν αν πρόκειται πράγματι για κρούσμα μηνιγγίτιδας.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της νόσου, θα εφαρμοστεί το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χημειοπροφύλαξη για τα άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή μαζί του.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο 18χρονος φέρεται να είχε συμμετάσχει στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Μετά την επιστροφή του από τους αγώνες άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Open