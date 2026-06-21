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Πάτρα: Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται με κάταγμα και εκδορές – Ερευνάται υπόθεση κακοποίησης

Τι υποστήριξε η μητέρα του - Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας

The LiFO team
The LiFO team
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Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται στην Πάτρα με σημάδια κακοποίησης / Φωτ.: Unsplash
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Με σημάδια κακοποίησης νοσηλεύεται βρέφος 7 μηνών στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρέφος μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κάταγμα στο μηριαίο οστό, καθώς και εκδορές στο κεφάλι.

Οι γιατροί του νοσοκομείου ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία, ενώ η μητέρα του παιδιού φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε όταν το βρέφος έπεσε από την κούνια του.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, σύμφωνα με το τοπικό μέσο pelop.gr. Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον του βρέφους για να δοθούν απαντήσεις αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί, βρέθηκε τόσο βαριά τραυματισμένο.


Με πληροφορίες από Alpha, pelop.gr

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