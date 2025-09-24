Πάτρα: Αστυνομικός ξυλοκόπησε και παρέσυρε με ΙΧ τον αδελφό του

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Πάτρα, όταν ένας αστυνομικός ξυλοκόπησε και παρέσυρε με ΙΧ τον αδελφό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στην περιοχή Οβρυά της Πάτρας.

Εκεί, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ένας αστυνομικός άρχισε να απειλεί τον 45χρονο αδελφό του και σύντομα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να πήρε το ΙΧ του, να παρέσυρε τον αδελφό του και στη συνέχεια ξεκίνησε να τον χτυπά με σιδερολοστό.

Ο αδελφός του τον κατήγγειλε στο τμήμα, με τους συναδέλφους του να τον αναζητούν μέχρι και σήμερα, καθώς παραμένει άφαντος.

Ο δράστης δεν εμφανίστηκε στο τμήμα την Τρίτη, δηλώνοντας ασθένεια με τον εισαγγελέα να έχει σχηματίσει δικογραφία για το περιστατικό.