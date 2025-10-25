Πάτρα: Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά και σιδερογροθιά 15χρονο για να τους δώσει χρήματα

Ακόμα ένα περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24, 15χρονος έπεσε προ ημερών θύμα απόπειρας εκβίασης από έναν 14χρονο και ένα ακόμη άτομο.

Οι δράστες, εκ των οποίων τα στοιχεία του ενός έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Πατρών, απαίτησαν από τον 15χρονο να τους καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, δίνοντάς του συγκεκριμένη διορία.

Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές, οι δύο δράστες απαίτησαν τα χρήματα κρατώντας έναν σουγιά και μία σιδερογροθιά προειδοποιώντας τον για τη σωματική του ακεραιότητα.

Η προανάκριση της Ασφάλειας Πατρών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.