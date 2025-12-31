Πάτρα: Ανήλικοι 12 και 13 ετών ξυλοκόπησαν 15χρονο έξω από σχολείο

Επίθεση από μία ομάδα, περίπου, πέντε ανηλίκων δέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/12) ένας 15χρονος στην Πάτρα, έξω από Γυμνάσιο της περιοχής.

Για το συμβάν στην Πάτρα ειδοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε η τοπική Ασφάλεια, η οποία ταυτοποίησε δύο εκ των δραστών, έναν 12χρονο και έναν 13χρονο, τους οποίους και συνέλαβε μαζί με τους γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές της Πατρας αναζητούν ακόμη τρία άτομα, με τον 15χρονο να ισχυρίζεται στην κατάθεσή του πως δέχθηκε απρόκληση επίθεση, ενώ φέρεται να τον απείλησαν και με σουγιά.