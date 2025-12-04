Πάτρα: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Αναίσθητη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/12) μία ανήλικη στην Πάτρα, που διακομίστηκε σε Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ανήλικη στην Πάτρα βρισκόταν σε φιλικό σπίτι. Μια νεαρή γυναίκα που ήταν παρούσα διαπίστωσε ότι το κορίτσι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Αμέσως ενημερώθηκε το Κέντρο Υγείας, όπου η 17χρονη μεταφέρθηκε και παρέμεινε για λίγες ώρες, μέχρι να ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις της.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε στη σύλληψη τόσο της ιδιοκτήτριας του σπιτιού όπου βρέθηκε η ανήλικη, όσο και της μητέρας της. Οι δύο γυναίκες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από tempo24