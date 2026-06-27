Πάτρα: 87χρονη δώρισε υπερσύγχρονο ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ

Ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο, συνολικής αξίας 120.000 ευρώ, δώρισε στο ΕΚΑΒ Πάτρας η 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου.

Πρόκειται για μία κινητή μονάδα, η οποία σύμφωνα με την ΕΡΤ, άρχισε να επιχειρεί ήδη από την πρώτη ώρα της μεταφοράς της στην Πάτρα. Όσον αφορά τη δωρήτρια, η κυρία Αναγνωστοπούλου αποκάλυψε πως ήταν όνειρο ζωής, ειδικά απ' όταν έχασε τα δύο της παιδιά σε τροχαίο δυστύχημα το 1992.

«Ήθελα να προσφέρω κάτι στην κοινωνία, που να προσφέρει ζωή. Πήγε το μυαλό μου στο ασθενοφόρο για να προλαβαίνει τη ζωή. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να μην κλάψουν άλλοι γονείς τα παιδιά τους» είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η επίσημη παράδοση του ασθενοφόρου πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Πάτρας, παρουσία εκπροσώπων της υγειονομικής κοινότητας της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας.