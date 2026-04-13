Πάτρα: 56χρονος εντοπίστηκε νεκρός δίπλα στο φορτηγό του

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 56χρονος άνδρας στην Πάτρα, δίπλα από το σταθμευμένο φορτηγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τον 56χρονο εντόπισε περαστικός το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή του Γλαύκου. Ο περαστικός κάλεσε τις αρχές, με την κινητοποίηση να είναι άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον άνδρα και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, καθώς και του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Σύμφωνα με το pelop.gr, τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Εντούτοις, έχει δοθεί εντολή για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις όσον αφορά τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Το βάρος πλέον πέφτει στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διαδικασίας, η οποία θα δείξει τι ακριβώς συνέβη στον άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στον Γλαύκο.

Με πληροφορίες από pelop.gr