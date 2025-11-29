Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Νεκρός στο σπίτι του στην Οβρυά Πάτρας εντοπίστηκε ένας 22χρονος, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το συμβάν στην Πάτρα, τον 22χρονο τόν εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα, που κάλεσαν εν συνεχεία τα διασωστικά συνεργεία. Ωστόσο, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Ο πατέρας του εργάζεται σε γνωστό κατάστημα της περιοχής και η οικογένεια είναι γνωστή στην Οβρυά. Τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από pelop.gr