Πάτρα: 15χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Στην Πάτρα μία 15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
Η ανήλικη εντοπίστηκε μεθυσμένη σε πεζόδρομο της πόλης.
Συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην Πάτρα
Παράλληλα συνελήφθησαν δυο άνδρες, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του μαγαζιού, γιατί επέτρεψαν την πώληση και την κατανάλωση αλκοόλ στην ανήλικη, η οποία διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για νοσηλεία.
Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος της μητέρας της ανήλικης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.