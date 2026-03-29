Πάτρα: 15χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Στην Πάτρα μία 15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Η ανήλικη εντοπίστηκε μεθυσμένη σε πεζόδρομο της πόλης.

Συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην Πάτρα

Παράλληλα συνελήφθησαν δυο άνδρες, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του μαγαζιού, γιατί επέτρεψαν την πώληση και την κατανάλωση αλκοόλ στην ανήλικη, η οποία διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος της μητέρας της ανήλικης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.