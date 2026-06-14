Πατήσια: Θύμα ληστείας με μαχαίρι 19χρονος - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Θύμα ληστείας με μαχαίρι έπεσε το βράδυ της περασμένης Τρίτης (9/6) ένας 19χρονος στα Πατήσια, με τον δράστη να τον τραυματίζει σοβαρά στον θώρακα.

Το 19χρονο θύμα της ληστείας στα Πατήσια, τα τελευταία 24ώρα, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), καθώς έχει τραυματιστεί σοβαρά. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, όταν άγνωστο άτομο προσέγγισε τον νεαρό με σκοπό να τον ληστέψει. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης φέρεται να τραυμάτισε τον 19χρονο με μαχαίρι στον θώρακα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Ληστεία στα Πατήσια: Νοσηλεύεται υπό στενή παρακολούθηση

Ο 19χρονος στα Πατήσια κατέρρευσε αιμόφυρτος στο σημείο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από φίλο του.

Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ