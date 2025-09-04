Πατήσια: «Η γυναίκα μου δεν ήταν παραμελημένη» λέει ο σύζυγος της 34χρονης που γέννησε και πέθανε

Μια οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) σε διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου μια γυναίκα γέννησε πρόωρα και πέθανε ενώ νεκρό είναι και το νεογέννητο.

Η γυναίκα ήταν στον μήνα της «αλλά όχι για να γεννήσει τώρα». Την 34χρονη εντόπισε ο σύζυγός της ο οποίος άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και βρήκε τη γυναίκα και το νεογέννητο χωρίς τις αισθήσεις τους και δίπλα τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 5 και 3 ετών αντίστοιχα, μπροστά στα οποία εκτυλίχθηκαν οι τραγικές στιγμές. Ο σύζυγος επέστρεψε από τη δουλειά του νωρίτερα καθώς ανησύχησε επειδή η γυναίκα είχε για αρκετές ώρες το κινητό της κλειστό και δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το 5χρονο παιδί φέρεται να έχει συνομιλήσει με τους αστυνομικούς και να τους περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη. Φέρεται να τους είπε ότι η μητέρα του γέννησε κανονικά το παιδί αλλά είχε πολύ έντονη αιμορραγία και πήγαν μαζί στο μπάνιο, έπλυναν μαζί το μωρό και στη συνέχεια έπεσε αναίσθητη στο έδαφος.

Πατήσια: «Δεν ήταν παραμελημένη» λέει ο σύζυγος της 34χρονης

Ο σύζυγός της, μιλώντας στο Live News, δήλωσε: «Ετοιμάζω να κάνω την κηδεία της γυναίκας μου. Η γυναίκα μου δεν είχε πάει στους γιατρούς γιατί ήταν μια χαρά, γιατρός, παθολόγος ήρθε στο σπίτι, την Κυριακή. Ήταν οι μέρες της και περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή να μεταβούμε στο νοσοκομείο, εκεί γέννησε την πρώτη μου, το δεύτερο μου και τώρα για το τρίτο. Και τα δύο παιδιά γεννήθηκαν στο Αλεξάνδρα, και η κόρη μου και ο γιος μου. Την ώρα που πήγα να κάνω ένα μεροκάματο, δούλεψα και πήγα στο σπίτι και την είδα σε φάση σε κώμα και το μικρό και τη γυναίκα μου. Αφού τους τράβηξα και τους ακούμπησα, ήταν όλοι παγωμένοι».

Σε ερώτηση για το αν υπήρχε ψαλίδι στον χώρο, απάντησε: «Όχι και η αστυνομία δεν είδε τίποτα. Δεν ήμουν εκεί καταρχήν, μπορεί και να το τράβηξε από μόνη της και να το έκοψε. Μια κοπέλα βοήθησε μόνο και εγώ να κάνουμε ΚΑΡΠΑ, ήρθε το ασθενοφόρο, η πρώτη μηχανή, είναι καταγεγραμμένο. Δεν πόναγε πουθενά, το μόνο ήταν ότι είχε μία ίωση μικρή, ότι πόναγε ο λαιμός από τα παγωμένα. Από το μωρό τίποτα, όλα μια χαρά: ''Πονάς;'', ''όχι μια χαρά''. Βγήκαμε βόλτα, πηγαίναμε βόλτες γύρω, γύρω, σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, περπατάγαμε για να μην έχει δυσκολία στο μωρό, όπως και στο πρώτο, όπως και στο δεύτερο».

Και συνέχισε: «Το τηλέφωνο που γύρισα εγώ στο σπίτι ήταν ήδη κλειστό, έμεινε από μπαταρία και δεν είχε την δυνατότητα να μιλήσει. Εγώ όταν έφυγα από το σπίτι μου το πρωί 9.15- 9.30, μετά τις 9.15, της λέω: ''ό,τι χρειαστείς χτύπα στην πόρτα ή φώναξε'', ''ναι'' μου λέει, την αγκάλιασα, την φίλησα και έφυγα, ''ό,τι χρειαστείς εκεί'', ''ναι'' μου λέει. Η γυναίκα μου δεν ήταν παραμελημένη, εγώ την πρόσεχα σε κάθε στιγμή, από την αρχή του πρώτου παιδιού, στο δεύτερο, στο τρίτο».

Πατήσια: Η 34χρονη «φοβόταν τους γιατρούς»

Επίσης, νωρίτερα, στο ΕΡΤΝews δήλωσε ότι μόλις μπήκε στο διαμέρισμα, αντίκρισε πεσμένη στο έδαφος του σαλονιού τη γυναίκα με το νεογέννητο στην αγκαλιά της. Προσπάθησε να την επαναφέρει με τη βοήθεια μίας γειτόνισσας κάνοντας ΚΑΡΠΑ χωρίς όμως να τα καταφέρουν. «Δεν ήμουν στο σπίτι. Γύρισα από τη δουλειά άρον άρον γιατί προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου, όμως το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο όταν ήρθαν. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα τη γυναίκα μου χωρίς αισθήσεις στο πάτωμα του σαλονιού μας, έχοντας το νεογέννητο και μάλιστα στην αγκαλιά της. Ο ομφάλιος λώρος ήταν πάνω στο σώμα της. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Με τη βοήθεια μιας γειτόνισσας προσπάθησα να επαναφέρω τη σύζυγό μου κάνοντας ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν ήδη αργά» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν άτομα από το συγγενικό περιβάλλον της γυναίκας στο EΡΤΝews, η 34χρονη είχε μία φοβία για τους γιατρούς. Τα άλλα δύο παιδιά τα είχε γεννήσει στο «Αλεξάνδρα». Σύμφωνα με άτομα από το συγγενικό της περιβάλλον, η φοβία της είχε να κάνει με την ιατρική παρακολούθηση σε όλο το διάστημα της κύησης και επέλεγε μόλις ερχόταν η ώρα του τοκετού, να μεταβαίνει στο νοσοκομείο για να γεννήσει, ωστόσο αυτή τη φορά γέννησε πρόωρα με αποτέλεσμα να υπάρξει το τραγικό συμβάν.