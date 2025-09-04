Πατήσια: Η 34χρονη είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της στο σπίτι

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στα Πατήσια, το απόγευμα της Τετάρτης.

Μία 34χρονη Γεωργιανής καταγωγής, γέννησε στο σπίτι της στα Πατήσια και στη συνέχεια πέθανε τόσο η ίδια όσο και το νεογέννητο της. Την άτυχη γυναίκα εντόπισε ο σύζυγός της, ενώ εντός του διαμερίσματος βρίσκονταν και τα άλλα δύο παιδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 34χρονη παρότι ήταν στον μήνα της γέννησε πρόωρα και φαίνεται πως έκοψε μόνη της τον ομφάλιο λώρο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εκτιμάται πως ο θάνατός της φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το τέλος της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 34χρονη φέρεται να ήταν κατά των γιατρών και δεν ήθελε να παρακολουθείται από ειδικούς κατά τη διάρκεια της κύησης.

Μάλιστα, πιθανολογείται πως δεν είχε επισκεφθεί γυναικολόγο το διάστημα που ήταν έγκυος.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι γείτονες του ζευγαριού υποστηρίζουν πως η γυναίκα είχε γεννήσει και τα άλλα δύο τους παιδιά στο σπίτι.