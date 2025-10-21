Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Καλώς συνόδευσαν τη Βανδή, γιατί δεν το έκαναν στο παιδί μου;»

Ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, Σάκης Γρίβας, μίλησε στον ΑΝΤ1 για το συμβάν με τη Δέσποινα Βανδή και τη μεταφορά της από περιπολικό της ΕΛΑΣ, για το οποίο η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας το σχετικό «τοπίο».

«Ο κύριος πρωθυπουργός μας, κ. Μητσοτάκης, όταν έγινε το φονικό με την κόρη μου, βγήκε και είπε πως το περιπολικό θα είναι και ασθενοφόρο ώστε να μπορεί να πάρει μία έγκυο και να την πάει στο νοσοκομείο να γεννήσει, έναν τραυματισμένο, έναν που φοβάται, οποιονδήποτε. Και βέβαια ξέρετε κάτι; Και έναν τραγουδιστή να τον πάει, γιατί όχι; να την πάει την κυρία Βάνδη. Εμένα, όμως, το παιδί μου γιατί δεν το πήγαν συνοδεία; Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε» είπε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

«Πήγαν τη Βανδή στη συναυλία, για να είναι στην ώρα της, και πήγαν και το ψυγείο. Ο κύριος πρωθυπουργός καλά είπε και έθεσε τα πράγματα στη θέση τους, ότι θα είναι πάσα ανάγκη όταν θα χρειαστεί το περιπολικό, όχι όμως για συγκεκριμένες τοποθετήσεις» συνέχισε ο Σάκης Γρίβας.

Τι απαντά η ΕΛΑΣ για το συμβάν με τη Δέσποινα Βανδή

«Αν το περιπολικό που πήγε την κυρία Βανδή, χρειαζόταν να πάει σε έκτακτο περιστατικό, τι θα έλεγαν; Μισό λεπτό να την πάμε στη συναυλία» κατέληξε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Πηγές της ΕΛΑΣ σημειώνουν πως η Δέσποινα Βανδή κινούνταν σε μία λεωφόρο που δεν έχει Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α).

«Έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κινούνταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής όταν κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημα της γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της και έκανε δεξιά με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς δεν υπήρχε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης» επισημαίνουν.

Και συνεχίζουν: «Διερχόμενο ένα περιπολικό της Τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί να αποχωρήσει ενώ μεριμνήσαμε και για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο».

«Καμία ΕΔΕ. Ο συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο» καταλήγουν οι πηγές της ΕΛΑΣ.