Πατέρας Αντώνιος: Ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6 μηνών από το Εφετείο

Συνολική ποινή φυλάκισης 9 έτη και 6 μήνες, επιβλήθηκε στον πατέρα Αντώνιο, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια.

Η ποινή του μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, άρα συνολικά πρέπει να καταβάλλει στο ελληνικό δημόσιο λίγα περισσότερα από 60.000 ευρώ για να μείνει εκτός φυλακής.

Η τελεσίδικη ποινή σε βάρος του ιδρυτή της Κιβωτου, είναι σχεδόν διπλάσια από την πρωτόδικη των 51 μηνών, καθώς μετά την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας, ο πατέρας Αντώνιος σε δεύτερο βαθμό, δικάστηκε από μηδενική βάση και καταδικάστηκε για περισσότερες πράξεις.

Οι υπόλοιποι τέσσερις καταδικασθέντες έλαβαν ποινές φυλάκισης από 1 χρόνο και 8 μήνες έως 4 χρόνια και 7,5 μήνες, κατά περίπτωση.

Σε δύο εξ αυτών οι ποινές μετατράπηκαν σε χρηματικές, προς 10 ευρώ ημερησίως και για τους άλλους δύο δόθηκε αναστολή στην έκτιση της ποινής.

Πατέρας Αντώνιος: Έρευνα για ψευδορκία μαρτύρων

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβιβάσει αντίγραφα της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διενέργεια έρευνας για τυχόν τέλεση του αδικήματος της ψευδορκίας τεσσάρων μαρτύρων, των οποίων η κατάθεση διαφοροποιήθηκε από τον πρώτο βαθμό.

Επίσης, ζητείται να διερευνηθεί και ποια άλλα πρόσωπα μπορεί να έχουν διαπράξει ηθική αυτουργία ή συνέργεια στην ψευδορκία των τεσσάρων προσώπων, οι οποίοι στο προηγούμενο δικαστήριο κατήγγειλαν τους καταδικασθέντες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ