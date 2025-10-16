Πατέρας Αντώνιος: Γιατί παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης

Στο Open μίλησε σήμερα ο Διαμαντής Μπασαράς, πλέον δικηγόρος του πατρός Αντωνίου, σχετικά με τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου» μετά την παραίτηση -και- των τριών συνηγόρων υπεράσπισης.

Ο δικηγόρος του πατρός Αντωνίου έκανε λόγο πως οι συνάδελφοί του παραιτήθηκαν της υπόθεσης, λόγω της μεροληψίας της έδρας σε ό,τι αφορά τον ιδρυτή της ΜΚΟ.

«Δευτερευόντως, είναι γνωστές κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει στον Τύπο, να πω εγώ ότι είχε τρεις συναδέλφους δικηγόρους, οι οποίοι φαινομενικά δεν είχαν κάποιον λόγο να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο. Από εδώ και πέρα τη δήλωση την έχετε ακούσει, είναι ρητή και κατηγορηματική, μιλάει για μεροληψία του δικαστηρίου σε βάρος του πατρός Αντωνίου» είπε ο δικηγόρος του πατρός Αντωνίου.

Πατέρας Αντώνιος: Τι είπε ο δικηγόρος του

«Αναλάβαμε την υπεράσπιση του πατρός Αντωνίου με τον συνάδελφό μου, Γιώργο Γεωργίου.

Η μεροληψία είναι μία αίσθηση που δημιουργείται στον υπερασπιστή και στον εντολέα του, η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα, πραγματικά περιστατικά.

Είναι μία αντίληψη και πεποίθηση του υπερασπιστή, που λέει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να ασκήσει το έργο του.

Εμείς, από εδώ και πέρα, θα εξαντλήσουμε κάθε δικονομικη δυνατότητε, ούτως ώστε η δίκη να γίνει με μία διαδικασία που θα είναι ορθή και δίκαιη.

Η διαδικασία έχει πάρα πολύ ουσία, στην εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων. Υπάρχει μία συγκλίνουσα πεποίθηση ως προς τους προηγούμενους δικηγόρους».