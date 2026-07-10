Πατέρας 15χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Μου σκότωσαν το παιδί, το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω»

Ο πατέρας της 15χρονης Άννας-Μαρίας, της νεαρής αθλήτριας του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, επιρρίπτει τις ευθύνες για το θανατηφόρο τροχαίο στον οδηγό του απορριμματοφόρου.

Το μοιραίο δυστύχημα σημειώθηκε κατά την επιστροφή τους στο σπίτι, καθώς ο πατέρας είχε πάει νωρίτερα να πάρει την κόρη του από την προπόνηση της ομάδας της. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο τους συγκρούστηκε με το επαγγελματικό όχημα, με αποτέλεσμα την απώλεια της ζωής της ανήλικης.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή Live News, ο πατέρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μου σκότωσαν το παιδί μου, το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω», συμπληρώνοντας ότι η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα να εκσφενδονιστούν τόσο ο ίδιος όσο και η 15χρονη σε απόσταση 15 μέτρων.

«Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί», ήταν τα λόγια του πατέρα της 15χρονης.