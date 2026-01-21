Πασχάλης Τερζής: «Ήταν ξαφνικό το πρόβλημα - Είναι όλα μία χαρά» είπε ο Νικολόπουλος

Εξιτήριο πήρε νωρίτερα, σήμερα, ο τραγουδιστής Πασχάλης Τερζής ο οποίος διακομίσθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία που ένιωσε.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος, φίλος και συνεργάτης του Πασχάλη Τερζή, μίλησε στον ΣΚΑΪ για την κατάσταση υγείας του τραγουδιστή: «Έχω μιλήσει μαζί του, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είχε αναπνευστικό πρόβλημα, πήγε στο νοσοκομείο, του έκαναν την εξέταση και είναι όλα μία χαρά».

«Δεν είναι χρόνιο πρόβλημα, ήταν κάτι ξαφνικό. Επειδή καπνίζει κιόλας, δυστυχώς, ένιωσε μία δυσφορία στην αναπνοή του και πήγε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί τού είπαν: δεν έχει τίποτα, φύγε πίσω» περιέγραψε ο κ. Νικολόπουλος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε αδιαθεσία με αποτέλεσμα συγγενικό του πρόσωπο να τον μεταφέρει εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», συγκεκριμένα στο τμήμα Βραχείας Νοσηλείας με αναπνευστικό πρόβλημα.

Αφού έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, δόθηκαν οδηγίες στον κ. Τερζή και λίγη ώρα μετά έλαβε το εξιτήριο.