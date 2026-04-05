Πάσχα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό; Οι προορισμοί που επιλέγουν φέτος

Από τα λιθόστρωτα νησιών του Αιγαίου μέχρι τους βράχους των Μετεώρων και τις φιλαρμονικές της Κέρκυρας, το ελληνικό Πάσχα παραμένει μια βαθιά βιωματική εμπειρία που συνδυάζει πίστη, παράδοση και ταξίδι.

Και φέτος, είναι πολλοί εκείνοι που ετοιμάζονται να αφήσουν τις πόλεις, αναζητώντας προορισμούς όπου η Μεγάλη Εβδομάδα διατηρεί τον αυθεντικό της χαρακτήρα και η Ανάσταση αποκτά ξεχωριστό νόημα.

Σε ό,τι αφορά τα οργανωμένα ταξίδια ωστόσο, ο Λύσανδρος Τσιλλίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), περιγράφει μια συγκρατημένη εικόνα αλλά επισημαίνει ότι, παρά τις διεθνείς συγκυρίες, η πασχαλινή έξοδος των Ελλήνων διατηρείται, με το ενδιαφέρον να κατευθύνεται σε προορισμούς με έντονο θρησκευτικό και παραδοσιακό αποτύπωμα.

Όπως αναφέρει, η αγορά κινείται με αργούς ρυθμούς αλλά θα εξελίσσεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, χωρίς έντονες μεταβολές, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι δεν καταγράφονται ακυρώσεις.

Οι Έλληνες ταξιδιώτες στρέφονται σε γνώριμους πασχαλινούς προορισμούς σε όλη τη χώρα, από την Τήνο, το Ναύπλιο και τα Τζουμέρκα μέχρι τη Μάνη, τα Μετέωρα, τη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα, τη Σύρο και την Κρήτη, επιλέγοντας τόπους όπου τα ήθη και τα έθιμα παραμένουν ζωντανά και η κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας βιώνεται αυθεντικά.

Σε ό,τι αφορά θρησκευτικούς προορισμούς του εξωτερικού, οι Έλληνες φέτος δεν ταξιδεύουν στα Ιεροσόλυμα, που αποτελούν σημείο αναφοράς για τον θρησκευτικό τουρισμό, λόγω της κατάστασης στην περιοχή αλλά στρέφονται σε άλλους προορισμούς όπως η Κύπρος, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και η περιοχή του Σινά, όπου συνεχίζονται τα οργανωμένα ταξίδια θρησκευτικού χαρακτήρα.

Οι προορισμοί που επιλέγουν για το Πάσχα 2026

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πάτμος διατηρεί τον ιδιαίτερο συμβολισμό της ως «νησί της Αποκάλυψης», προσελκύοντας επισκέπτες που επιθυμούν να ζήσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα σε ένα περιβάλλον βαθιάς πνευματικότητας. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, το νησί ετοιμάζεται να υποδεχθεί επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν «τη μοναδική κατανυκτική ατμόσφαιρα» των ημερών. Ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η τελετή του Ιερού Νιπτήρα τη Μεγάλη Πέμπτη, ένας βαθιά συμβολικός θεσμός που αναπαριστά την ταπείνωση και την αγάπη του Χριστού, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο πλήθος πιστών.

«Ως Δημοτική Αρχή, έχουμε προχωρήσει στον απαραίτητο σχεδιασμό και στις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε το νησί να είναι πλήρως προετοιμασμένο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της περιόδου, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία, την ασφάλεια και την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους», αναφέρει ο δήμαρχος Πάτμου μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και επισημαίνει ότι η Πάτμος, με τη βαθιά θρησκευτική της παράδοση και τη μοναδική της φυσική ομορφιά, αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει κατάνυξη, φιλοξενία και αυθεντικότητα.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα, η Καλαμπάκα και τα Μετέωρα συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους κορυφαίους πασχαλινούς προορισμούς.

Ο δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, τονίζει ότι «ο δήμος Μετεώρων, η Καλαμπάκα, τα επιβλητικά Μετέωρα, αλλά και τα χωριά μας, αποτελούν διαχρονικά έναν από τους κορυφαίους πασχαλινούς προορισμούς της χώρας μας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και φέτος, είμαστε απόλυτα έτοιμοι να τους υποδεχτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας υψηλό επίπεδο φιλοξενίας και αυθεντικές εμπειρίες σε κάθε γωνιά του τόπου μας».

Η μοναδική ατμόσφαιρα της περιοχής, σε συνδυασμό με τη βαθιά θρησκευτική κατάνυξη που αποπνέουν τα Μετέωρα, δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για να βιώσει κανείς το ελληνικό ορθόδοξο Πάσχα με τρόπο αυθεντικό και συγκινητικό, όπως αναφέρει ο κ. Αβραμόπουλος.

Οι Ιερές Μονές, τα ήθη και τα έθιμα, οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας και η ζωντανή παράδοση, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά, συνθέτουν μια εμπειρία πραγματικά μοναδική.

Σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση για τις ημέρες του Πάσχα, οι πληρότητες στα καταλύματα κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 80% ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερα ζωντανή είναι και η εικόνα στην Κέρκυρα, έναν από τους πιο εμβληματικούς πασχαλινούς προορισμούς της χώρας. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Αμβροσιάδη, έφορο Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, το ενδιαφέρον για το νησί παραμένει έντονο, με τη ζήτηση να ενισχύεται το τελευταίο διάστημα από κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Οι πληρότητες για το τετραήμερο της Μεγάλης Εβδομάδας φτάνουν το 85%-90%, ενώ σημαντική είναι η παρουσία επισκεπτών από την Ελλάδα αλλά και από βαλκανικές χώρες, κυρίως ορθόδοξων, που επιλέγουν την Κέρκυρα για να ζήσουν το Πάσχα.

Το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων του νησιού, από την Κυριακή των Βαΐων έως την Ανάσταση, με τις φιλαρμονικές, τις περιφορές των Επιταφίων και τα μοναδικά έθιμα του Μεγάλου Σαββάτου, συνθέτει μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής απόδρασης και μετατρέπεται σε βαθιά πολιτισμικό και συναισθηματικό βίωμα.

«Πολλοί επισκέπτες επιλέγουν να έρθουν κυρίως για τις κορυφαίες στιγμές, όπως οι Επιτάφιοι και η Ανάσταση, χάνοντας ωστόσο το σύνολο της πασχαλινής ατμόσφαιρας που αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Ουσιαστικά, από την Κυριακή των Βαΐων και έπειτα η ατμόσφαιρα στο νησί είναι κατανυκτική, με τις φιλαρμονικές να ακούγονται παντού και να δημιουργούν ένα κλίμα που αξίζει να το ζήσει κανείς», σημειώνει.

Γενικότερα, σύμφωνα με τον κ. Αμβροσιάδη, η χρονιά ξεκίνησε με έντονο ενδιαφέρον και υψηλή ροή κρατήσεων ήδη από νωρίς, ακόμη και πριν την περίοδο του καρναβαλιού, τόσο για το Πάσχα όσο και για τη θερινή σεζόν. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε μια προσωρινή επιβράδυνση της ζήτησης, με τους ταξιδιώτες να εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί και να καθυστερούν τις αποφάσεις τους. Το τελευταίο διάστημα, πάντως, καταγράφεται εκ νέου κινητικότητα, με έντονη τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, φαινόμενο που φέτος παρουσιάζεται πιο ενισχυμένο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Σε ό,τι αφορά την αεροπορική συνδεσιμότητα, ήδη από τις αρχές Μαρτίου έχουν ξεκινήσει πτήσεις που ενισχύουν την πρόσβαση στο νησί. Συγκεκριμένα, από τις 3 Μαρτίου επανεκκίνησαν οι συνδέσεις με το Λονδίνο, ενώ από τα τέλη του μήνα προστέθηκαν πτήσεις από αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Ελβετία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, με τη γερμανική αγορά να παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική.