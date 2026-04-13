Πάσχα 2026: Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων - Στο «κόκκινο» η Αθηνών-Κορίνθου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με το ρεύμα εισόδου προς την Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου να εμφανίζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Από νωρίς το απόγευμα, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ οι ταχύτητες των οχημάτων σε αρκετά σημεία είναι εξαιρετικά χαμηλές.

Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος του Ισθμού της Κορίνθου έως την Κινέτα, όπου παρατηρούνται εκτεταμένες καθυστερήσεις, με κατά τόπους ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Δείτε live την κίνηση στο σημείο εδώ.

Πιο βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, όπου ωστόσο καταγράφονται καθυστερήσεις από τον Αυλώνα έως τη Μαλακάσα. Παράλληλα, μικρή ανάσχεση της κυκλοφορίας σημειώνεται στα διόδια των Αφίδνες.

Δείτε live την κίνηση εδώ.

Η εικόνα του οδικού δικτύου αναμένεται να παραμείνει επιβαρυμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η επιστροφή των εκδρομέων κορυφώνεται σταδιακά. Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους.

Ουρές στα διόδια των Μαλγάρων

Αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Κατά διαστήματα σχηματίζονται ουρές οχημάτων, με την Τροχαία να παρεμβαίνει για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση του σημείου.

Δείτε live την κίνηση στο σημείο εδώ.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.