Πάρος: Σερβιτόρος μπήκε μέσα στη θάλασσα για να εξυπηρετήσει πελάτες

Αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από την Πάρο όπου σερβιτόρος διακρίνεται να μπαίνει στη θάλασσα προκειμένου να εξυπηρετήσει πελάτες που βρίσκονταν μέσα στο νερό.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο εικόνες, που είχαν καταγραφεί το 2023 στη Ρόδο και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις για τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στον τουρισμό και την εστίαση, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

Πάρος: Αντιδράσεις για το βίντεο με τον σερβιτόρο μέσα στη θάλασσα

Αυτή τη φορά, όπως μεταδίδει το Mega, το βίντεο προέρχεται από γνωστή παραλία της Πάρου, όπου εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης φαίνεται να μπαίνει στα ρηχά κρατώνας ένα μεγάλο μπουκάλι για να γεμίσει τα ποτήρια πελατών με κρασί, ενώ εκείνοι απολαμβάνουν το ποτό τους χωρίς να βγουν από τη θάλασσα.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει πλήθος σχολίων στα social media, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν την πρακτική απαράδεκτη και να εκφράζουν την άποψη ότι θίγει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

Από την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν και όσοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για μια μορφή εξυπηρέτησης, που επιλέγουν να προσφέρουν ορισμένες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πολυτελούς εμπειρίας που παρέχουν στους πελάτες τους.