Πάρος: Διαμαρτυρία πολιτών για τα ομπρελοκαθίσματα στην Τρυπητή

Διαμαρτυρία για την εγκατάσταση ομπρελοκαθισμάτων στην παραλία «Τρυπητή», πραγματοποίησαν την περασμένη Κυριακή (19/7) κάτοικοι, σύλλογοι και φορείς στην Πάρο.

Ο Σπύρος Μητρογιάννης, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος» Πάρου και ο Γιώργος Γερανάκης, μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος» Πάρου, μίλησαν στο Mega για τις διαμαρτυρίες, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες.

Τόνισαν, μεταξύ άλλων, πως η παραλία της Τρυπητής, στη νότια Πάρο, μισθώθηκε για πρώτη φορά φέτος -από ιδιώτη-, προκειμένου να την εκμεταλλευτεί οικονομικά: «Είναι μία παραλία η οποία μέχρι πέρυσι ήταν ελεύθερη για τον κόσμο».

Πάρος: Τι είπαν για τις διαμαρτυρίες τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου

«Έχουμε μία παραλία στα νότια του νησιού, πολύ όμορφη. Όσοι έχουν επισκεφθεί την Πάρο, ξέρουν ότι είναι μία από τις ήσυχες και για πρώτη φορά φέτος μισθώθηκε σε ιδιώτη για να χτίσει ομπρελοκαθίσματα, να την εκμεταλλευτεί εμπορικά» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Γερανάκης.

Πρόσθεσε στη συνέχεια: «είναι μία παραλία η οποία μέχρι πέρυσι ήταν ελεύθερη για τον κόσμο. Κάναμε μία πρώτη κινητοποίηση την περασμένη Κυριακή σύλλογοι και φορείς της Πάρου, με την οποία ζητήσαμε να μην εμπορευματοποιούνται οι ακτές, την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Μιλάμε για έναν προορισμό, ο οποίος είναι στους κορυφαίους σε Κυκλάδες και Ελλάδα. Το να είναι ελεύθερη η πρόσβαση, δεν είναι μόνο σημαντικό για τους επισκέπτες, αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους και τους εργαζόμενους της Πάρου».

«Υπάρχει χώρος γι' αυτήν την παραλία, αλλά δημιουργείται προηγούμενο και για επιπλέον αυθαιρεσίες, πράγμα που το ζήσαμε το 2023 για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες» συνέχισε το μέλος του Διοικητικού Συλλόγου του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Κατάληξε, τονίζοντας τα εξής: «εμείς, παράλληλα, είμαστε της άποψης ότι καμία σπιθαμή γης δεν είναι για πούλημα ή για ιδιωτικοποίηση. Να πούμε και το εξής, η Τρυπητή είναι ένα παράδειγμα, δεν είναι το μόνο. Οι αυθαιρεσίες και η εμπορευματοποίηση των παραλιών συνεχίζονται εδώ και αρκετά χρόνια και προβληματίζει».