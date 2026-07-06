Πάρνηθα: Γυναίκα έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων κοντά στο καταφύγιο Μπάφι

Γυναίκα 50 χρονών έπεσε σε γκρεμό περίπου 20 μέτρων κοντά στο καταφύγιο Μπάφι στην Πάρνηθα του Δήμου Αχαρνών. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν περίπου στις 15:00, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Έπειτα από κλήση στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 50χρονη έκανε πεζοπορία σε μονοπάτι δίπλα στο καταφύγιο, όταν έχασε την ισορροπία της και κατέπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων.

Κατά τον απεγκλωβισμό της διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έφερε τραύματα, αλλά είχε τις αισθήσεις της όταν την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.