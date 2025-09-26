Πάρις Ρούπος: «Σκέφτομαι να κινηθώ νομικά εναντίον του Μπογδάνου»

Τον δρόμο της Δικαιοσύνης σκέφτεται να πάρει ο Πάρις Ρούπος μετά την απόλυσή του από την εταιρεία Pizza Fan, που ήρθε έπειτα από απαίτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Ο τελευταίος, μέσω ενός βίντεο στο YouTube, σχολίασε την τελευταία παράσταση του stand up κωμικού χαρακτηρίζοντας ορισμένα αστεία του «ανθελληνικά», ενώ αποκάλεσε τον ίδιο «ακροαριστερό σκουπίδι».

Λίγες ώρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε και τελικά την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan, ο ίδιος δήλωσε πως σκέφτεται να κινηθεί νομικά εναντίον του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, ενώ αποκάλυψε πως δέχεται απειλητικά και υβριστικά μηνύματα.

«Στην ουσία πιο πολύ παρερμήνευσαν ή μάλλον διαστρέβλωσαν ένα αστείο που έκανα για την ελληνική σημαία. Στην ουσία δεν έλεγα κάτι για τη σημαία, έλεγα γι’ αυτούς που κρύβονται πίσω από τη σημαία. Δεν το είχα γράψει από πριν, ήταν κάτι που είπα εκείνη την ώρα. Ο κόσμος αντέδρασε με γέλιο και χειροκροτήματα. Ο Μπογδάνος έκανε ένα βίντεο με πάθος και χαρακτηρισμούς – και προς την εταιρεία και προς εμένα και προς του πελάτες της εταιρείας. Ένα βίντεο που είναι αρκετά μηνύσιμο από μόνο του. Μετά από αυτό το βίντεο έγινε εντονότερο το κύμα διαμαρτυριών και τηλεφωνημάτων. Είναι απειλητικό το βίντεο, καλεί σε μποϊκοτάζ», είπε αρχικά ο Πάρις Ρούπος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Προς το παρόν συλλέγω υλικό για να κινηθώ νομικά. Λαμβάνω πολλά σχόλια και μηνύματα στα δικά μου social απειλητικά, υβριστικά. Νιώθω οργή και εκνευρισμό. Είναι τρομακτικό. Όχι μόνο προς εμένα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε για πολιτικές πεποιθήσεις ή απλά για ένα κωμικό σκετς. Κάτι σατιρικό τέλος πάντων. Εκφοβισμός της Τέχνης με απώτερο σκοπό τη φίμωση. Και την ελευθερία του λόγου μόνο όταν ο λόγος αυτός είναι ο δικός μας. Ο δικός τους δηλαδή», κατέληξε ο Πάρις Ρούπος.

Πάρις Ρούπος: Οι ανακοινώσεις της Pizza Fan

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργαζόταν στο κομμάτι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώθηκαν τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε

και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».

Μετά τις έντονες αντιδράσεις για την απόλυση του κωμικού, η Pizza Fan επέστρεψε με νέα ανακοίνωση, στην οποία γράφει: «Επειδή έχουμε δεχτεί μηνύματα που εμπλέκουν την εταιρεία μας με διαφορετικές θέσεις και απόψεις που έχουν πολιτική χροιά, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επικοινωνήσουμε σε όλους ότι είμαστε μια εταιρεία που αγκαλιάζει τους πάντες χωρίς διακρίσεις και αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη μας για την καλή πίτσα».