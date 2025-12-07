Παρελθόν τα τρόλεϊ στην Αθήνα - Ξεκίνησε η απόσυρση των καλωδίων

Ξεκίνησε σήμερα το πρωί από τον Πειραιά, το «ξήλωμα» του δικτύου των τρόλεϊ.

Ειδικά κλιμάκια έφθασαν απομάκρυνση των πρώτων εναέριων καλωδίων τροφοδοσίας των τρόλεϊ στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς και αντικατάστασης των τρόλεϊ με ηλεκτρικά λεωφορεία.

Ήδη από το πρωί της Κυριακής, ειδικά κλιμάκια έχουν αποσύρει τα πρώτα καλώδια παρουσία του υφυπουργού Μεταφορών Κ. Κυρανάκη και του δημάρχου Πειραιά Γ. Μώραλη.

Κυρανάκης για τρόλεϊ: «Ένα τέλος εποχής»

Με δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολίασε: «Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα η οποία δεν μπορεί να επισκιαστεί από καμία διαφωνία. Άλλωστε οι διαφωνίες είναι πάντα μέρος του δημοκρατικού διαλόγου. Σήμερα ξεκινάει η αποξήλωση των καλωδίων τρόλεϊ, εδώ από τον Πειραιά. Ένα πολύ μεγάλο δίκτυο που υπηρέτησε τον Αθηναίο και τον Πειραιώτη εδώ και πάνω από 70 χρόνια, φτάνει σε ένα τέλος εποχής. Αυτό γίνεται γιατί μας το επιτρέπει η τεχνολογία και οι ανάγκες της εποχής πλέον έχουν αλλάξει. Η ίδια ενέργεια που έδωσε το τρόλεϊ για να μπορέσει να μετακινήσει εκατομμύρια πολίτες, πλέον μπορεί να προσφερθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία. Αυτό σημαίνει ότι αποχαιρετούμε σταδιακά τα τρόλεϊ με σεβασμό σε όσα προσέφεραν και ως οχήματα και ως εργαζόμενοι. Τεχνικά όμως, αισθητικά και από άποψη δημοσίου και οικονομικού συμφέροντος, ο ουρανός του Πειραιά και της Αθήνας επιτέλους θα αναπνεύσει.

Καταργείται πάνω από το 70% του δικτύου των καλωδίων των τρόλεϊ, ξεκινώντας εδώ από την Πειραιά. Από αύριο οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία και σταδιακά όλη αυτή η αντικατάσταση θα φτάσει σε όλο το Πειραιά και την Αθήνα».

Οι αλλαγές στο αστικό τοπίο

Η αρχή έγινε από τον Πειραιά, όπου το πυκνό δίκτυο καλωδίων δημιουργεί χρόνια λειτουργικά προβλήματα στις μετακινήσεις και στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τραμ δεν κατάφερε ποτέ να επεκταθεί ως το λιμάνι λόγω της σύγκρουσης με το δίκτυο των τρόλεϊ.

Παρά τις αλλαγές στο αστικό τοπίο, τα δρομολόγια θα συνεχιστούν κανονικά, απλώς πλέον θα εκτελούνται από ηλεκτρικά ή θερμικά λεωφορεία, τα οποία θα επιτρέψουν και μεγαλύτερη πύκνωση της συχνότητας. Το οικονομικό όφελος είναι επίσης καθοριστικό, περιέγραψε ο αρμόδιος υπουργός, συμπληρώνοντας πως το κόστος αγοράς δύο νέων τρόλεϊ αντιστοιχεί σχεδόν σε τρία ηλεκτρικά λεωφορεία.

Από τα 143 χιλιόμετρα του συνολικού δικτύου, περίπου το 70% θα αποξηλωθεί. Καλώδια θα διατηρηθούν μόνο σε μεγάλες ευθείες όπου θα μετακινηθούν ορισμένες γραμμές τρόλεϊ, με στόχο να αυξηθεί η συχνότητα και να παραμείνει το μέσο λειτουργικό.

Οι εργαζόμενοι του στόλου δεν θίγονται, καθώς προβλέπεται η μετακίνησή τους σε λεωφορεία ή σε γραμμές τρόλεϊ που παραμένουν ενεργές, πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης. Παράλληλα, δρομολογείται η πρόσληψη 300 νέων οδηγών, ενώ τα νέα λεωφορεία, που εμφανίζουν πολύ λιγότερες βλάβες, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τα δρομολόγια.