Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 30χρονος σύζυγός της

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/5) η απολογία του 30χρονου, που κατηγορείται για την παράσυρση της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προσωρινά κρατούμενο.

Κατά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, ο 30χρονος στο Ηράκλειο φέρεται να επέμεινε ότι δεν άγγιξε, δεν έσπρωξε και δεν χτύπησε τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία κακόβουλη ενέργεια» από μέρους του.

Μάλιστα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι όταν η 28χρονη συνέλθει, «θα πει την αλήθεια».

Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: Τι είπε στην απολογία του ο 30χρονος

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν ο πατέρας, η αδερφή και άλλοι συγγενείς της 28χρονης, περιμένοντας με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στην απολογία του ο 30χρονος, το επίμαχο απόγευμα του Σαββάτου, όλοι -πλήν του μεγαλύτερου παιδιού- έφυγαν μαζί από το σπίτι, με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά να βρίσκονται στο πίσω μέρος της «κλούβας» και το μωρό σε καλαθάκι ανάμεσα στους δύο γονείς μέσα στην καμπίνα.

Όπως φέρεται να ανέφερε, κατά τη διαδρομή υπήρξε μια, μικρής έντασης, λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του ζευγαριού για θέμα που σχετιζόταν με την οικογένεια της 27χρονης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είπε στη σύζυγό του «θα γυρίσουμε να το ξεκαθαρίσουμε τώρα».

Κατά τον ίδιο, περίπου ενάμιση χιλιόμετρο πριν από το σημείο, όπου εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη η γυναίκα στην Κρήτη, έκανε αναστροφή και χτύπησε ο προφυλακτήρας του οχήματος, ο οποίος και αποκολλήθηκε.

Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι συνέχισαν την πορεία της επιστροφής μέσα σε φορτισμένο κλίμα και ότι ξαφνικά είδε την πόρτα να ανοίγει και τη σύζυγό του να πέφτει στο οδόστρωμα, χωρίς -όπως επιμένει- να έχει προηγηθεί κάποια δική του ενέργεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε ακόμη ότι τα δύο παιδιά είδαν τη μητέρα τους πεσμένη στον δρόμο από το πίσω τζάμι της «κλούβας», επαναλαμβάνοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα πείραζε τη γυναίκα του, έχοντας μάλιστα και τα παιδιά μέσα στο όχημα».

Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: Τι ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες

Υπενθυμίζεται πως ο 30χρονος κατηγορείται πως έσπρωξε -από το αυτοκίνητό του- τη 28χρονη στο Ηράκλειο, με αυτόπτη μάρτυρα να περιγράφει τι έγινε στο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Παντάνασσα Γαζίου, με τον σοβαρό τραυματισμό της νεαρής μητέρας τριών παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το ΕΡΤnews, ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο περιέγραψε, ότι μόλις αντιλήφθηκε την ένταση και την 28χρονη να βρίσκεται αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, σταμάτησε να βοηθήσει. Μαζί του σταμάτησε και ένα ζευγάρι, με τον άνδρα -που κατά τις ίδιες πληροφορίες ήταν διασώστης εκτός υπηρεσίας- να σπεύδει επίσης για να βοηθήσει.

«Μόλις πλησίασα και είδα τη γυναίκα στον δρόμο, κατάλαβα πως κάτι κακό έχει συμβεί. Η τραυματίας ήταν άσχημα χτυπημένη, ενώ ο άνδρας της ήταν σε έξαλλη κατάσταση και φώναζε. Μάλιστα ήθελε να τη σηκώσει και να τη μεταφέρει στο σπίτι τους. Τα παιδιά ούρλιαζαν μέσα στην κλούβα σε μια χαοτική κατάσταση», περιέγραψε και πρόσθεσε ότι κάλεσε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

«Τηλεφώνησα στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου», είπε και συμπλήρωσε, ότι «οι αστυνομικοί ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα, ενώ έφερα μια πετσέτα και μια παγοκύστη, για να βοηθήσουμε την κοπέλα. Τότε έφτασαν στο σημείο και άλλα δύο άτομα μια γυναίκα που μας δήλωσε ότι ήταν η μητέρα της και ένας άνδρας, ο οποίος πήρε τα παιδιά από την κλούβα. Οι αστυνομικοί μου ζήτησαν να απομακρυνθώ από το σημείο».

Την ίδια ώρα, δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, περιέγραψε ότι βρέθηκε στο σημείο επιστρέφοντας από τη δουλειά του μαζί με ακόμη ένα άτομο και αντίκρισε τη γυναίκα αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου.

Σε μικρή απόσταση από εκεί, περίπου ενάμιση μέτρο, βρισκόταν το όχημα του 30χρονου συζύγου της, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο 30χρονος βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης και στεκόταν πάνω από τη γυναίκα, προσπαθώντας να τη σηκώσει, λέγοντάς της: «Έλα αγάπη μου να πάμε στο σπίτι μας».

Με πληροφορίες από cretalive.gr