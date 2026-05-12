Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: «Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά από το αυτοκίνητο» - Η μαρτυρία του παιδιού

Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση παράσυρσης 28χρονης στο Ηράκλειο Κρήτης με κατηγορούμενο τον 30χρονο σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να έσπρωξε τη νεαρή γυναίκα από το αυτοκίνητο και έπειτα να την παρέσυρε.

Υπενθυμίζεται πως η 28χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Παντάνασσα, το μεσημέρι του Σαββάτου (9/5).

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο ίδιο όχημα μαζί με το ζευγάρι επέβαιναν και τα τρία - από τα τέσσερα - παιδιά τους. Μάλιστα το ένα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και στη συνέχεια την παρέσυρε».

Η μαρτυρία περαστικού: «Είδα μώλωπες στα πλευρά της, θεωρώ ότι δεν ήταν τροχαίο»

Την ίδια ώρα, μια άλλη μαρτυρία ρίχνει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη η 28χρονη. Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, περιέγραψε ότι βρέθηκε στο σημείο επιστρέφοντας από τη δουλειά του μαζί με ακόμη ένα άτομο και αντίκρισε τη γυναίκα αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου.

Σε μικρή απόσταση από εκεί, περίπου ενάμιση μέτρο, βρισκόταν το όχημα του 30χρονου συζύγου της, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο 30χρονος βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης και στεκόταν πάνω από τη γυναίκα, προσπαθώντας να τη σηκώσει, λέγοντάς της: «Έλα αγάπη μου να πάμε στο σπίτι μας».

Ένα ζευγάρι ήρθε και πήρε τα παιδιά

Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως του προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι επιχειρούσε να μετακινήσει τη σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα. Όπως είπε, ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν γρήγορα στο σημείο, ενώ το ασθενοφόρο έφτασε περίπου μισή ώρα αργότερα.

Ο ίδιος περιέγραψε το σκηνικό ως ιδιαίτερα σοκαριστικό, αναφέροντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και το άλλο άτομο που βρισκόταν μαζί του φοβήθηκαν ακόμη και πιθανή επίθεση από τον 30χρονο, ενώ προσπαθούσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ούρλιαζαν.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, λίγη ώρα αργότερα έφτασε στο σημείο και άλλο ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν επίσης σε έντονη κατάσταση φόρτισης. Όπως υποστήριξε, φώναζαν εναντίον των παρευρισκομένων, τους έσπρωξαν, πήραν τα παιδιά από το όχημα και αποχώρησαν.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της 28χρονης, ο μάρτυρας σημείωσε ότι παρατήρησε μώλωπες στα πλευρά της και εκτίμησε πως δεν επρόκειτο για τροχαίο. «Ήταν κάτασπρη, είχε χάσει πολύ αίμα από το κεφάλι. Κάποια στιγμή μας κοίταξε με απλανές βλέμμα. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι ισχυρίζεται ο 30χρονος

Ο 30χρονος, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συζύγου του, απολογείται σήμερα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, o ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα. Ο ισχυρισμός που προβάλλει είναι ότι εν κινήσει, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του πετάχτηκε δεξιά στο οδόστρωμα. Έκανε λόγο δηλαδή για ατύχημα που απέδωσε σε πρόβλημα της πόρτας του συνοδηγού.

Ο 30χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, βάσει του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ φέρεται να μην είχε και δίπλωμα οδήγησης.