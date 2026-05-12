Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: Νέα στοιχεία από την υπεράσπιση του 30χρονου

Νέα στοιχεία προσκόμισε σήμερα, Τρίτη (12/5), ο Διονύσης Βέρρας, δικηγόρος του 30χρονου σε σχέση με την υπόθεση παράσυρσης της 28χρονης στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Διονύσης Βέρρας, προσκόμισε στην Αρμοδία Ανακρίτρια Ηράκλειου, που χειρίζεται την υπόθεση παράσυρσης της 28χρονης μητέρας, φωτογραφικό υλικό.

Κατά τον ίδιο οι φωτογραφίες που προσκομίστηκαν, αποδεικνύουν ότι το συμβάν με τον σπασμένο προφυλακτήρα της κλούβας, δεν έχει καμία σχέση με τον τόπο όπου εντοπίστηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σοβαρά τραυματισμένη η 28χρονη μητέρα στο Ηράκλειο.

Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: Τι ισχυρίζεται η υπεράσπιση του 30χρονου

Κατά την υπεράσπιση, ο 30χρονος επιστρέφοντας με την οικογένεια του προς το σπίτι τους, καθώς είχαν ξεχάσει το φαγητό και πάνες του μόλις τριών μηνών βρέφους τους, φέρεται να προσέκρουσε τον προφυλακτήρα σε μια αναστροφή του δρόμου.

Αυτό το συμβάν, κατά τον κ Βέρρα, φέρεται να σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ από το σημείο που βρέθηκε τραυματισμένη η σύζυγός του. Δεν συνδέεται δηλαδή κατά τον ίδιο, με κανένα τρόπο με ό'τι συνέβη εκεί.

Ο συνήγορος του 30χρονου στο Ηράκλειο, υποστήριξε επίσης ότι αυτό επιβεβαιώνεται και από κάποιες κάμερες ασφαλείας που δείχνουν την κλούβα να επιστρέφει προς το σπίτι της οικογένειας χωρίς τον προφυλακτήρα.

Όσον αφορά τον κατηγορούμενο, ζητήθηκε νέα προθεσμία, για να απολογηθεί, καθώς κρίνεται ζωτικής σημασίας η κατάθεση της 28χρονης που ακόμα δεν είναι σε θέση να δώσει λόγω του σοβαρού τραυματισμού της.

Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: Τι αναφέρουν μάρτυρες

Υπενθυμίζεται πως ο 30χρονος κατηγορείται πως έσπρωξε -από το αυτοκίνητό του- τη 28χρονη στο Ηράκλειο, με αυτόπτη μάρτυρα να περιγράφει τι έγινε στο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Παντάνασσα Γαζίου, με τον σοβαρό τραυματισμό της νεαρής μητέρας τριών παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το ΕΡΤnews, ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο περιέγραψε, ότι μόλις αντιλήφθηκε την ένταση και την 28χρονη να βρίσκεται αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, σταμάτησε να βοηθήσει. Μαζί του σταμάτησε και ένα ζευγάρι, με τον άνδρα -που κατά τις ίδιες πληροφορίες ήταν διασώστης εκτός υπηρεσίας- να σπεύδει επίσης για να βοηθήσει.

«Μόλις πλησίασα και είδα τη γυναίκα στον δρόμο, κατάλαβα πως κάτι κακό έχει συμβεί. Η τραυματίας ήταν άσχημα χτυπημένη, ενώ ο άνδρας της ήταν σε έξαλλη κατάσταση και φώναζε. Μάλιστα ήθελε να τη σηκώσει και να τη μεταφέρει στο σπίτι τους. Τα παιδιά ούρλιαζαν μέσα στην κλούβα σε μια χαοτική κατάσταση», περιέγραψε και πρόσθεσε ότι κάλεσε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

«Τηλεφώνησα στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου», είπε και συμπλήρωσε, ότι «οι αστυνομικοί ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα, ενώ έφερα μια πετσέτα και μια παγοκύστη, για να βοηθήσουμε την κοπέλα. Τότε έφτασαν στο σημείο και άλλα δύο άτομα μια γυναίκα που μας δήλωσε ότι ήταν η μητέρα της και ένας άνδρας, ο οποίος πήρε τα παιδιά από την κλούβα. Οι αστυνομικοί μου ζήτησαν να απομακρυνθώ από το σημείο».

Την ίδια ώρα, δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, περιέγραψε ότι βρέθηκε στο σημείο επιστρέφοντας από τη δουλειά του μαζί με ακόμη ένα άτομο και αντίκρισε τη γυναίκα αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου.

Σε μικρή απόσταση από εκεί, περίπου ενάμιση μέτρο, βρισκόταν το όχημα του 30χρονου συζύγου της, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο 30χρονος βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης και στεκόταν πάνω από τη γυναίκα, προσπαθώντας να τη σηκώσει, λέγοντάς της: «Έλα αγάπη μου να πάμε στο σπίτι μας».

