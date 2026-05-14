Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: Επιδεινώθηκε η κατάστασή της - Νοσηλεύεται για 6η ημέρα

Για 6η ημέρα νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου, η 28χρονη που φέρεται να παρασύρθηκε από το ΙΧ του συζύγου της.

Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς στο ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, την ώρα που οι τραυματισμοί της, στα χέρια και σε άλλα σημεία του σώματός της, δείχνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Το ιατρικό προσωπικό βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή, προκειμένου να παρακολουθεί την πορεία της υγείας της, ενώ σύμφωνα με τους συγγενείς της, η κατάσταση της πολύτεκνης μητέρας έχει παρουσιάσει επιδείνωση, γεγονός που εντείνει την ανησυχία τους.

Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: «Μακάρι να είναι καλά να πει τι στ' αλήθεια συνέβη» λέει ο 30χρονος

Την ώρα που οι συγγενείς της πιστεύουν ότι ο 30χρονος επιχείρησε να τη σκοτώσει, ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως πρόκειται για ατύχημα, λέγοντας ότι η σύζυγός του τραυματίστηκε όταν άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κατηγορία, ο 30χρονος παρέσυρε τη 28χρονη και την εγκατέλειψε τραυματισμένη στον δρόμο.

«Πήρα τη σύζυγό μου και τα παιδιά από το σπίτι και ξεκινήσαμε να πάμε προς το μαγαζί μας. Στη διαδρομή, τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα. Πήρα μια στροφή απότομα και έπεσα πάνω στην προστατευτική μπάρα του ΒΟΑΚ. Μου έφυγε ο προφυλακτήρας και τον μάζεψα και τον έβαλα στο πίσω μέρος της κλούβας», φέρεται να ανέφερε αρχικά στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA.

«Συνέχισα και είπαμε να γυρίσουμε προς το σπίτι. Ενώ γυρίζαμε, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα ενώ ήμασταν εν κινήσει και έπεσε η σύζυγός μου κάτω. Έπαθα σοκ. Σταμάτησα αμέσως, πήγα δίπλα της να δω αν είναι καλά», συνέχισε.

«Την έπιασα στα χέρια και γέμισα αίματα. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μακάρι να είναι καλά η σύζυγος να πει τι στα αλήθεια συνέβη», κατέληξε.