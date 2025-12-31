Ελλάδα

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Τα τελευταία δρομολόγια σε μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Αναλυτικά οι ώρες των τελευταίων αναχωρήσεων συρμών, λεωφορείων και τρόλεϊ

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi

Μεταβάλλονται και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Αναλυτικά, σήμερα , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν: 

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά):

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47

Γραμμές  2  &  3  Μετρό:

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42

Τραμ Γραμμή 7:

  •    από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44
  •    από Αγία Τριάδα στις 21:58

Τραμ Γραμμή 6:

  •    από Πικροδάφνη στις 22:00
  •    από Σύνταγμα στις 22:45

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  •    από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45
  •    από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29
  •    από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28
  •    από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00 έτσι ώστε έως τις 23:00 να βρίσκονται στα αμαξοστάσια.

