Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Τα τελευταία δρομολόγια σε μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Μεταβάλλονται και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Αναλυτικά, σήμερα , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν:
Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά):
- από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20
- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54
- από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52
- από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47
Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
- από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37
- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42
- από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22
- από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42
Τραμ Γραμμή 7:
- από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44
- από Αγία Τριάδα στις 21:58
Τραμ Γραμμή 6:
- από Πικροδάφνη στις 22:00
- από Σύνταγμα στις 22:45
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
- από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45
- από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29
- από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28
- από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30
Λεωφορεία - Τρόλεϊ
Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00 έτσι ώστε έως τις 23:00 να βρίσκονται στα αμαξοστάσια.