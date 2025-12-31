Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Μέχρι τι ώρα θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ολοκληρώνεται σήμερα, Τετάρτη 31/12, το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, με την κίνηση, όπως αναμένεται, να είναι αυξημένη, λίγες ώρες πριν υποδεχτούμε το νέο έτος.

Στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 18:00.

Υπενθυμίζεται ότι, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 31/12/2025 : 09:00–18:00

: 09:00–18:00 Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Αργία Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν και τα σούπερ μάρκετ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ειδικότερα:

Σκλαβενίτης: 09:00 – 20:00

09:00 – 20:00 ΑΒ Βασιλόπουλος: 09:00 – 20:00

09:00 – 20:00 Γαλαξίας: 09:00 – 20:00

09:00 – 20:00 MyMarket: 09:00 – 20:00

09:00 – 20:00 LIDL: 09:00 – 20:00

09:00 – 20:00 Μασούτης: 09:00 – 20:00

09:00 – 20:00 Κρητικός: 09:00 – 20:00

Από το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το κανονικό ωράριο λειτουργίας στην Αττική.