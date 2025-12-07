Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες: Στις κινητοποιήσεις και οι κτηνοτρόφοι - «Ελάτε για διάλογο»

Μπλόκα και στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα της κοινότητας Ξηροπήγαδο, ενώ κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει και αγρότες από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, όπου σε σχεδόν καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητόδρομων Πατρών - Κορίνθου και Πατρών - Πύργου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου.

Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα στον Μπράλο

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στον Μπράλο αλλα και στον κόμβο της Θήβας έχοντας αποκλείσει την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Εξάλλου, σήμερα το μεσημέρι αναμένονται αποφάσεις από τους αγρότες της περιοχής Ορχομενού, οι οποίοι προγραμματίζουν ακόμη έναν αποκλεισμό στο Κάστρο Βοιωτίας.

Η κίνηση των οδηγών από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η οδηγοί με την καθοδήγηση της Τροχαίας είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα από επαρχιακούς δρόμους με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.

Στη Φθιώτιδα, οι αγρότες από χθες το απόγευμα, επισκέπτονται χωριά για να κάνουν περισσότερο έντονη την παρουσία τους και να συγκεντρώσουν και νέα τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων πραματοποιήθηκε έως τις 17:00 στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο Βαφέικων έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ξάνθη προς Κομοτηνή, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων γινόταν μέσω της Εθνικής Οδού Ξάνθης - Κομοτηνής, περνώντας από το Πόρτο Λάγος. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις σημάνσεις και τις παρακαμπτήριες διαδρομές για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Αγρότες: «Ελάτε για διάλογο»

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες εξέπεμψε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου περιόδευσε. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους αγρότες να έλθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και όπως είπε, χαρακτηριστικά: «Eίμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Επίσης, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες οφείλουν να να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Στο μεταξύ, στα αγροτικά μπλόκα της Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε το Σάββατο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Διαδοχικά συζήτησαν με τους αγρότες στα μπλόκα Αλεξάνδρειας, Κουλούρας, Χαλκηδόνας, Μαλγάρων και στα Πράσινα Φανάρια. Το κλιμάκιο αποτελείτο από τους βουλευτές Στέφανο Παραστατίδη, Πάρι Κουκουλόπουλο, Πέτρο Παππά, τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης Μανόλη Χνάρη, τον Γραμματέα του Τομέα Θανάση Πετρόπουλο και το μέλος του Πολιτικού Κέντρου Θανάση Γλαβίνα.

Επίσης, στο μπλόκο των αγροτών στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος που συνομίλησε με αγρότες και επεσήμανε ότι θα βρίσκεται δίπλα τους στον αγώνα που έχουν ξεκινήσει , σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο αγώνας αυτός αφορά όλη την Ελλάδα. «Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας. Γιατί αφορά στην ύπαιθρο ολόκληρη -και στα σύνορα της χώρας- και αφορά ταυτόχρονα και στην τιμή που έχουν τα προϊόντα στο ράφι, αλλά και σε ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει όλη την Ελλάδα» είπε ο κ.Φάμελλος.

Στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας βρέθηκε χθες ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θεσσαλία, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξη του κόμματος στις κινητοποίησεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Κατά την άφιξή του στο σημείο, ο κ. Κουτσούμπας προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε εδώ ακριβώς γιατί στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, και εδώ στη Θεσσαλία, γιατί είναι αγώνας με αιτήματα σωστά. Συμφωνούμε με όλα αυτά που έχει θέσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Συμφωνούμε με τις μορφές πάλης που επιλέγουν οι ίδιοι οι αγρότες, γιατί είναι δικό τους ζήτημα, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, να αποφασίσουν να κρατήσουν τα μπλόκα και να έχει αποτελέσματα αυτός ο αγώνας. Και βεβαίως, να ανοίξει μια προοπτική γι' αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί ρημάζει, γιατί διώχνει τον Έλληνα αγρότη, τον βιοπαλαιστή από τη γη του, από το χωριό του. Αυτά τα ζητήματα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής του ΚΚΕ. Επίκαιρες ερωτήσεις κάνουμε στη Βουλή, θα συνεχίσουμε. Κυρίως, θα είμαστε στους δρόμους του αγώνα. Βαστάτε γερά».