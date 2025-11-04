Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας

Την παραίτησή του υπέβαλε το πρωί της Τρίτης (4/11) ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ και το κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Η παραίτηση του κ. Σκλήκα έγινε δεκτή από το Υπερταμείο, στο οποίο υπάγονται τα ΕΛΤΑ, και όχι από την κυβέρνηση, η οποία δεν έχει θεσμικά τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αλλαγές στη διοίκηση.

Η εξέλιξη ήρθε μετά τη μαραθώνια τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας, όπου περισσότεροι από 90 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική κατά του κ. Σκλήκα, ζητώντας εξηγήσεις για τον τρόπο που παρουσιάστηκε το σχέδιο «εξυγίανσης» και την επικοινωνιακή διαχείρισή του.

Η δυσαρέσκεια των «γαλάζιων» βουλευτών μεταφέρθηκε απευθείας στο Μέγαρο Μαξίμου, με αποτέλεσμα το πρωί της Τρίτης να συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου διαπιστώθηκε ότι η ζημιά στην εικόνα της κυβέρνησης δεν μπορούσε να αποκατασταθεί με άλλη επιλογή πέρα από την αποχώρηση του CEO.

Ακολουθεί το κείμενο παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ κ. Γρηγόρη Σκλήκα προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας:

«Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς.

Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας. Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί. Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ — ήταν το ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών».

Το νέο πλαίσιο και η παρέμβαση Μαρινάκη

Μετά την παραίτηση, ανεστάλη η προγραμματισμένη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, η οποία επρόκειτο να συζητήσει το ζήτημα των ΕΛΤΑ στις 13:00.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια στις 13:30, παρουσιάζοντας το νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΤΑ και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις, με διορθωτικές παρεμβάσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών σε ταχυδρομικές υπηρεσίες ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, «η απόφαση αναδιάρθρωσης είναι ορθολογική και αναπόφευκτη, αλλά ο τρόπος εφαρμογής της υπήρξε λανθασμένος».

Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι οριστικές ανακοινώσεις για το νέο διοικητικό σχήμα και το επικαιροποιημένο σχέδιο λειτουργίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων.