Παραγωγός ταινιών από το Ισραήλ εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αθήνα

Νεκρή, στο δωμάτιο της σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/2) μία 53χρονη υπήκοος Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία ήταν παραγωγός ταινιών, διέμενε σε δωμάτιο του 5ου ορόφου σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, και τη βρήκε ο αδελφός της καθώς δεν είχε δώσει σημάδια ζωής.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

