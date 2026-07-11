Πάολα Ρεβενιώτη: Σε κλίμα συγκίνησης η πολιτική κηδεία της

Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, πολιτικοί, εκπρόσωποι του πολιτισμού, καθώς και φίλοι και συνεργάτες της Πάολας Ρεβενιώτη συγκεντρώθηκαν για να της απευθύνουν το τελευταίο «αντίο» στο Α’ Νεκροταφείο.

Ανάμεσα σε όσους παρευρέθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής ήταν ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος και ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος, ενώ ο Γιάνης Βαρουφάκης έστειλε ένα στεφάνι που έγραφε «Καλό ταξίδι, φίλη και συντρόφισσα».

Στεφάνι απέστειλε και ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη της και τη μακροχρόνια συνεισφορά της στους αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Πάολα Ρεβενιώτη γεννήθηκε το 1958 και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Αποτέλεσε πρωτοπόρα στα δικαιώματα των τρανς ατόμων, αγωνίστηκε κατά της περιθωριοποίησής τους και της κρατικής καταστολής σε βάρος τους, ενώ άνοιξε τον δρόμο στην ορατότητα και τη συμπερίληψή τους στην εργασία και την κοινωνία.

Μέχρι το 1993 εξέδιδε το περιοδικό «Κράξιμο», προβάλλοντας άρθρα σχετικά με τα διεθνή και εγχώρια πολιτικά και κοινωνικά κινήματα αλλά και τις διεκδικήσεις ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών.

Το 2014 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ με τίτλο Καλιαρντά και επτά χρόνια μετά τις «Πικροδάφνες», στο οποίο συμπρωταγωνιστούσε με την Εύα Κουμαριανού και την Μπέτυ Βακαλίδου.

Η Πάολα Ρεβενιώτη εντάχθηκε στην ομάδα του ΜέΡΑ25 το 2019 και ήταν υποψήφια στις εκλογές του 2023 στην Α΄Αθηνών και τις ευρωεκλογές του 2024.

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Ο Γιάνης Βαρουφάκης / Φωτ. Eurokinissi

Ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος/ Φωτ. Eurokinissi