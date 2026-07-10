ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Ελλάδα

Πάολα Ρεβενιώτη: Το Σάββατο η κηδεία στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Η ώρα της κηδείας

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΟΛΑ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου, στις 12.00 το μεσημέρι, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, στο Μετς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της, αντί στεφάνων προτείνεται η στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που δραστηριοποιούνται στην ψυχολογική υποστήριξη και την ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων.

Το Σάββατο η κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη

Όπως αναφέρουν οι οικείοι της Πάολας Ρεβενιώτη: «Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Αντί στεφάνων προτείνουμε τη στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας».

11528 «Δίπλα Σου»: Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, η οποία λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη του Athens Pride.

Δικαιούχος: ATHENS PRIDE – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας

IBAN: GR6101720800005080075790971

Red Umbrella Athens: Κέντρο Ενδυνάμωσης για Άτομα που Εργάζονται στο Σεξ, που λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή».

Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

IBAN: GR8601720500005050045060697

Ελλάδα

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πάολα Ρεβενιώτη: Η βασίλισσα του βρώμικου μεγαλείου της καύλας

Πολιτισμός / Πάολα Ρεβενιώτη: Η βασίλισσα του βρώμικου μεγαλείου της καύλας

Η Πάολα Ρεβενιώτη έκανε το κράξιμο στέμμα, τη Συγγρού αρχείο και την καύλα πολιτική. Ένα προσωπικό αντίο του Πάνου Μιχαήλ στη γυναίκα που έζησε χωρίς να ζητήσει άδεια και άφησε πίσω της μια κουίρ μέθοδο ελευθερίας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ελλάδα / Κώστας Μπακογιάννης: Ο Δήμος Αθηναίων έκλεισε τον μοναδικό Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας για άστεγους χρήστες

Η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά» ασκεί κριτική στον Δήμο Αθηναίων για το «λουκέτο» στην πρώτη εξειδικευμένη δομή στη χώρα για τη φιλοξενία ατόμων με προβλήμαμα εξάρτησης
THE LIFO TEAM
 
 