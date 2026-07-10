Πάολα Ρεβενιώτη: Το Σάββατο η κηδεία στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου, στις 12.00 το μεσημέρι, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, στο Μετς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της, αντί στεφάνων προτείνεται η στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που δραστηριοποιούνται στην ψυχολογική υποστήριξη και την ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων.

Το Σάββατο η κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη

Όπως αναφέρουν οι οικείοι της Πάολας Ρεβενιώτη: «Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Αντί στεφάνων προτείνουμε τη στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας».

– 11528 «Δίπλα Σου»: Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, η οποία λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη του Athens Pride.

Δικαιούχος: ATHENS PRIDE – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας

IBAN: GR6101720800005080075790971

– Red Umbrella Athens: Κέντρο Ενδυνάμωσης για Άτομα που Εργάζονται στο Σεξ, που λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή».

Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

IBAN: GR8601720500005050045060697

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