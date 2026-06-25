Πανσέληνος Ιουνίου: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Φράουλας»

Η αντίστροφη μέτρηση για μία από τις πιο εντυπωσιακές πανσελήνους της χρονιάς και την πρώτη του καλοκαιριού έχει ήδη ξεκινήσει.

Η πανσέληνος του Ιουνίου, γνωστή ως «Φεγγάρι της Φράουλας», θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα σε όσους ασχολούνται με την αστροπαρατήρηση και τη φωτογραφία.

Το φαινόμενο θα κορυφωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026, στις 02:56 ώρα Ελλάδας, όταν η Σελήνη θα βρεθεί στην ακριβή αντίθεση με τον Ήλιο και θα εμφανιστεί πλήρως φωτισμένη.

Παρά το όνομά της, η πανσέληνος δεν αποκτά κάποια ιδιαίτερη απόχρωση όπως ροζ ή κόκκινη. Η ονομασία «Φεγγάρι της Φράουλας» δεν σχετίζεται με την εμφάνιση της Σελήνης, αλλά προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις φάσεις του φεγγαριού ως φυσικό ημερολόγιο για τις εποχικές αλλαγές και τις αγροτικές εργασίες.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος σηματοδοτούσε την περίοδο συγκομιδής της άγριας φράουλας, εξ ου και η ονομασία της.

Αν και το φεγγάρι παραμένει λευκό, μπορεί να εμφανιστεί με πιο ζεστές πορτοκαλί ή κοκκινωπές αποχρώσεις όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Ανάλογα με την περιοχή και τις τοπικές παραδόσεις, η πανσέληνος του Ιουνίου έχει και άλλες ονομασίες, όπως «Φεγγάρι της Ωρίμανσης των Μούρων», «Φεγγάρι του Πράσινου Καλαμποκιού», «Ζεστό Φεγγάρι» ή «Φεγγάρι του Υδρόμελου». Όλες συνδέονται με τη θερινή περίοδο και τις αγροτικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου κάθε είκοσι χρόνια η πανσέληνος του Ιουνίου συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο. Όταν αυτό συμβαίνει, η πλήρης Σελήνη εμφανίζεται την περίοδο της μεγαλύτερης ημέρας του έτους στο βόρειο ημισφαίριο, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο.