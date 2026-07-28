Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα εμφανιστεί το «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο νυχτερινός ουρανός θα φωτιστεί από την πανσέληνο του Ιουλίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Ελαφιού» (Buck Moon), η οποία αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού.

Η φετινή πανσέληνος προηγείται της ολικής έκλειψης Ηλίου της 12ης Αυγούστου, ενός ακόμη σημαντικού ουράνιου γεγονότος.

Η Σελήνη θα φτάσει στην πλήρη φάση της στις 17:37 ώρα Ελλάδας, όμως το καλύτερο θέαμα θα προσφερθεί λίγο μετά τη δύση του ηλίου, όταν θα ανατείλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα και θα γίνει ορατή στο μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό της μέγεθος.

Πρόκειται για τη δεύτερη πανσέληνο του καλοκαιριού στο Βόρειο Ημισφαίριο και την όγδοη από τις συνολικά 13 πανσελήνους που θα σημειωθούν μέσα στο 2026.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Η ονομασία «Φεγγάρι του Ελαφιού» προέρχεται από την παράδοση των ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελήνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές.

Η πανσέληνος του Ιουλίου πήρε το συγκεκριμένο όνομα επειδή αυτή την περίοδο του χρόνου τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα.

Ανάλογα με την παράδοση, η πανσέληνος του Ιουλίου είναι επίσης γνωστή ως «Πανσέληνος του Κεραυνού» (Thunder Moon), λόγω των έντονων καλοκαιρινών καταιγίδων, αλλά και ως «Πανσέληνος του Χορταριού» (Hay Moon), ονομασία που συνδέεται με την εποχή του θερισμού και της συγκομιδής.

Οι ονομασίες των πανσελήνων έχουν τις ρίζες τους στις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, των πρώτων Ευρωπαίων αποίκων και άλλων ευρωπαϊκών λαών, αντανακλώντας τη στενή σχέση των ανθρώπων με τους κύκλους της φύσης.