Πανσέληνος Ιουλίου: Οι πρώτες φωτογραφίες από το «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Οι πρώτες φωτογραφίες από την πανσέληνο του Ιουλίου καταγράφονται ήδη από διάφορες περιοχές, καθώς «φεγγάρι του Ελαφιού» (Buck Moon), φωτίζει τον καλοκαιρινό νυχτερινό ουρανό.

Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες που αποτυπώνουν το φεγγάρι, όπως φαίνεται στην Αργολίδα και την Κέρκυρα.

Πανσέληνος Ιουλίου: Γιατί ονομάστηκε «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Οι ονομασίες των πανσελήνων έχουν τις ρίζες τους στις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, των πρώτων Ευρωπαίων αποίκων και άλλων ευρωπαϊκών λαών, αντανακλώντας τη στενή σχέση των ανθρώπων με τους κύκλους της φύσης.

Εικόνα από την Πανσέληνο Ιουλίου στο Ναύπλιο / Eurokinissi

Η ονομασία «Φεγγάρι του Ελαφιού» προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αρχίζουν να αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα. Κάθε χρόνο αυτή η φυσική διαδικασία σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο ανάπτυξης για τα ζώα και έδωσε το όνομά της στην πανσέληνο του Ιουλίου.

Φωτ.: Eurokinissi

Ανάλογα με την περιοχή και τις τοπικές παραδόσεις, η πανσέληνος του Ιουλίου είναι γνωστή και με άλλες ονομασίες, όπως «Πανσέληνος του Κεραυνού», λόγω των συχνών θερινών καταιγίδων, αλλά και «Πανσέληνος του Σολομού», καθώς συνέπιπτε με την περίοδο που οι σολομοί επέστρεφαν στα ποτάμια για αναπαραγωγή.

Εικόνα από την Πανσέληνο Ιουλίου στην Κέρκυρα / Eurokinissi

Το φαινόμενο είναι ορατό και από την Ελλάδα, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, με την πανσέληνο να προσφέρει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ουράνια θεάματα του καλοκαιριού.

Εικόνα από την Πανσέληνο Ιουλίου στην Κέρκυρα / Eurokinissi

Εικόνα από την Πανσέληνο Ιουλίου στην Κέρκυρα / Eurokinissi

Φωτογραφία από το Ναύπλιο / Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi