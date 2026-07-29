ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Οι πρώτες φωτογραφίες από το «Φεγγάρι του Ελαφιού»

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ - ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ «ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ»;

The LiFO team
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙ ΕΛΑΦΙΟΥ Facebook Twitter
Φωτογραφία από την Πανσέληνο του Ιουλίου στο Ναύπλιο / Eurokinissi
0

Οι πρώτες φωτογραφίες από την πανσέληνο του Ιουλίου καταγράφονται ήδη από διάφορες περιοχές, καθώς «φεγγάρι του Ελαφιού» (Buck Moon), φωτίζει τον καλοκαιρινό νυχτερινό ουρανό.

Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες που αποτυπώνουν το φεγγάρι, όπως φαίνεται στην Αργολίδα και την Κέρκυρα.

Πανσέληνος Ιουλίου: Γιατί ονομάστηκε «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Οι ονομασίες των πανσελήνων έχουν τις ρίζες τους στις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, των πρώτων Ευρωπαίων αποίκων και άλλων ευρωπαϊκών λαών, αντανακλώντας τη στενή σχέση των ανθρώπων με τους κύκλους της φύσης.

Πανσέληνος Ιουλίου: Οι πρώτες φωτογραφίες από το «Φεγγάρι του Ελαφιού» Facebook Twitter
Εικόνα από την Πανσέληνο Ιουλίου στο Ναύπλιο / Eurokinissi

Η ονομασία «Φεγγάρι του Ελαφιού» προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αρχίζουν να αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα. Κάθε χρόνο αυτή η φυσική διαδικασία σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο ανάπτυξης για τα ζώα και έδωσε το όνομά της στην πανσέληνο του Ιουλίου.

Πανσέληνος Ιουλίου: Οι πρώτες φωτογραφίες από το «Φεγγάρι του Ελαφιού» Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi

Ανάλογα με την περιοχή και τις τοπικές παραδόσεις, η πανσέληνος του Ιουλίου είναι γνωστή και με άλλες ονομασίες, όπως «Πανσέληνος του Κεραυνού», λόγω των συχνών θερινών καταιγίδων, αλλά και «Πανσέληνος του Σολομού», καθώς συνέπιπτε με την περίοδο που οι σολομοί επέστρεφαν στα ποτάμια για αναπαραγωγή.

Πανσέληνος Ιουλίου: Οι πρώτες φωτογραφίες από το «Φεγγάρι του Ελαφιού» Facebook Twitter
Εικόνα από την Πανσέληνο Ιουλίου στην Κέρκυρα / Eurokinissi

Το φαινόμενο είναι ορατό και από την Ελλάδα, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, με την πανσέληνο να προσφέρει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ουράνια θεάματα του καλοκαιριού.

Πανσέληνος Ιουλίου: Οι πρώτες φωτογραφίες από το «Φεγγάρι του Ελαφιού» Facebook Twitter
Εικόνα από την Πανσέληνο Ιουλίου στην Κέρκυρα / Eurokinissi
Πανσέληνος Ιουλίου: Οι πρώτες φωτογραφίες από το «Φεγγάρι του Ελαφιού» Facebook Twitter
Εικόνα από την Πανσέληνο Ιουλίου στην Κέρκυρα / Eurokinissi
Πανσέληνος Ιουλίου: Οι πρώτες φωτογραφίες από το «Φεγγάρι του Ελαφιού» Facebook Twitter
Φωτογραφία από το Ναύπλιο / Eurokinissi
Πανσέληνος Ιουλίου: Οι πρώτες φωτογραφίες από το «Φεγγάρι του Ελαφιού» Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Πανσέληνος Ιουλίου: Οι πρώτες φωτογραφίες από το «Φεγγάρι του Ελαφιού» Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΕΚΡΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΡΗΤΗ

Ελλάδα / Νεκροί πυροσβέστες στην Κρήτη: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής -«Υπάρχουν και τραυματίες»

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα - Ολόκληρη η ανακοίνωση και οι τελευταίες εξελίξεις
THE LIFO TEAM
 
 