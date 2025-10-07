Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μέχρι τη διαβεβαίωση από την κυβέρνηση για τα αιτήματά μου

«Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, στις τηλεοπτικές κάμερες, το απόγευμα της Τρίτης (7/10).

Για 23η ημέρα, ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα, κάνοντας απεργία πείνας, με τον κόσμο να συνεχίζει να πηγαίνει στο σημείο για να του συμπαρασταθεί.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μην συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση, έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου, θα είμαι εδώ».

«Ο κόσμος με κάνει να ευελπιστώ» συμπλήρωσε ο Πάνος Ρούτσι.

Στις 8 το βράδυ, θα μιλήσουν εκ νέου τόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και ο Πάνος Ρούτσι, όπου θα αποφασιστούν και τα επόμενα βήματα.

«Στις 8 το βράδυ θα κάνουμε δηλώσεις μαζί με τον Πάνο Ρούτσι και ελπίζω μέχρι εκείνη την ώρα αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων με τις παραγγελίες και τις δικογραφίες, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχθές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές. Όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα και να τα σταματήσουν, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», δήλωσε από το Σύνταγμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πάνος Ρούτσι: Η επίσημη θέση της οικογένειας για την άδεια εκταφής του Ντενίς

Νωρίτερα, η οικογένεια Ρούτσι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας ανοιχτά την αμφισβήτησή της για την εγκυρότητα της άδειας εκταφής και καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει κανένα επίσημο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τη σχετική έγκριση.

Όπως επισημαίνεται, η εκταφή της σορού του Ντένις θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, χωρίς άδεια, παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της, αποκλειστικά για λόγους ταυτοποίησης DNA, διαδικασία την οποία η οικογένεια επιδιώκει να αποτρέψει.

«Δεν γνωρίζουμε αν πράγματι έχει δοθεί άδεια ή αν πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

«Απαιτούμε να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις που έχουμε αιτηθεί, χωρίς καμία παράλειψη. Μόνο τότε, και όταν αυτό πιστοποιηθεί επίσημα, θα θεωρήσουμε ότι τα αιτήματά μας έχουν ικανοποιηθεί».