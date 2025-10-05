Πάνος Ρούτσι: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα για τον απεργό πείνας

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, πραγματοποιούνται σε μεγάλο μέρος της χώρας από το απόγευμα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου.

Στο πλευρό του πατέρα του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, βρίσκονται πολλές χιλιάδες κόσμου μέσα από συγκεντρώσεις, μεταξύ άλλων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 21η ημέρα την απεργία πείνας.

Για τη Θεσσαλονίκη η συνάντησης πραγματοποιείται στο Δέντρο της Μνήμης, στη Νέα Παραλία, ένα μνημείο που έχει δημιουργηθεί και έχει αφιερωθεί στα 57 θύματα των Τεμπών, ανάμεσα τους και του γιου του Πάνου Ρούτσι, του 22χρονου Ντένις. Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Μια πορεία αλληλεγγύης προς τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, που απεργεί για 21η μέρα και θα συνεχίσει να απεργεί στο Σύνταγμα μέχρι και την ικανοποίηση των αιτημάτων του. Ανάμεσα στο πλήθος κόσμου που έδωσε το παρών ήταν και συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.

Στην Πάτρα το κάλεσμα ήταν για τις 18.30 στην πλατεία Γεωργίου και σιγά σιγά ολοκληρώνεται η συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας, από δεκάδες Πατρινούς, οι οποίοι βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης για να ενώσουν την φωνή τους μαζί με την δική του. Ήταν μια συγκέντρωση η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από το κάλεσμα της Επιτροπής Συμπαράστασης και Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι στο κέντρο της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει και μια δεύτερη εκδήλωση στην πλατεία Γεωργίου, για την Παλαιστίνη. Στην ουσία οι δυο συγκεντρώσεις ενώνονται σε μια προκειμένου να σταλούν τα δυο αυτά διαφορετικά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Στα Ιωάννινα, η συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη για τις 18.30 στην περιφέρεια και έχει ήδη ολοκληρωθεί. Εκεί συγκεντρώθηκε κόσμος υποστηρίζοντας τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, δίνοντας βροντερό παρών και δείχνοντας ο κόσμος με έμπρακτο τρόπο τη στήριξή του προς τον απεργό πείνας.