Πάνος Ρούτσι: Προθεσμία 10 ημερών για να ορίσει εξετάσεις στη σορό του γιου του

Η Εισαγγελία Λάρισας απέστειλε στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, πρόσκληση με 10ήμερη προθεσμία, για να προσέλθει και να καταθέσει για το είδος των εξετάσεων, που ο ίδιος επιθυμεί στη σορό του γιου του.

Η παραγγελία της Εισαγγελίας Λάρισας, όπως αναφέρουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, θυροκολλήθηκε σήμερα στο γραφείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που είναι η αντίκλητος δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί, η Εισαγγελία Λάρισας θα θεωρήσει ότι ο κ. Ρούτσι παραιτείται από κάθε περαιτέρω επιλογή ή αίτημα για εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Έτσι, η διαδικασία θα συνεχιστεί αυτεπαγγέλτως, με βάση τις εντολές και τις υποδείξεις του αρμόδιου ιατροδικαστή. Αυτό αφορά και στη διενέργεια της εκταφής.

Πάνος Ρούτσι: Η καταγγελία για την απόπειρα παράσυρσης

Πριν από έναν μήνα, ο Πάνος Ρούτσι είχε καταγγείλλει πως άγνωστος προσπάθησε να τον παρασύρει με το αυτοκίνητό του, έξω από το σπίτι του.

Ο Πάνος Ρούτσι, μεταξύ άλλων, είπε στον Alpha ότι ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με «φιμέ» τζάμια αποπειράθηκε να τον χτυπήσει, με τον ίδιο να αποφεύγει το όχημα την τελευταία στιγμή.

«Ένα αμάξι, άκουσα ένα αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και με το που γυρνάω το κεφάλι, βλέπω ότι έρχεται καταπάνω μου. Έκανα μία κίνηση με το χέρι στο καπό, διαφορετικά θα με είχε πάρει παραμάζωμα» ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι.

«Το τελευταίο διάστημα, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι ανησυχητικό στην οικογένειά του, καθώς στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη είχε παραβιαστεί. Γυρνούσε το παιδί από τη δουλειά και είδε να έχουν παραβιάσει το παράθυρο. Τον παρακολουθούσε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο και προσπάθησαν να τον εκφοβίσουν» πρόσθεσε ο κ. Ρούτσι μιλώντας στον Alpha.