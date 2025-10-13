Πάνος Ρούτσι: «Ο Νίκος Καρβέλας με επισκεπτόταν σχεδόν κάθε βράδυ»

Για την απεργία πείνας και τις 23 ημέρες που έδωσε τον δικό του αγώνα για τον γιο του, μίλησε ο Πάνος Ρούτσι σε εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο Πάνος Ρούτσι για 23 ολόκληρες ημέρες πραγματοποίησε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, προκειμένου να του δοθεί άδεια από το κράτος για να προχωρήσει σε εκταφή του γιου του, Ντένις, ενός εκ των θυμάτων των Τεμπών, αλλά και πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του.

Μάλιστα, μιλώντας για την αγάπη που εισέπραξε από τον κόσμο, όλες τις ημέρες που βρισκόταν στο Σύνταγμα, αποκάλυψε πως κάθε βράδυ τον επισκέπτονταν ο γνωστός μουσικός και συνθέτης, Νίκος Καρβέλας.

«23 μέρες απεργία πείνας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα. Υπέφερα. Πείνασα. Πόνεσα. Θύμωσα αλλά το αίσθημα της νίκης ήταν πολύ δυνατό. Γύρισα το κεφάλι πάνω και είπα, “αγόρι μου, παιδί μου, νικήσαμε”. Αυτός ήταν που μου έδινε τη δύναμη κάθε βράδυ, κοιμόμουν και ξυπνούσα μαζί του», ανέφερε αρχικά ο Πάνος Ρούτσι.

«Όλες οι ευχές, όλα τα ποιήματα που μας έχουν γράψει, όλα θα βγουν κάποια στιγμή σε ένα βιβλίο, για να μάθει όλος ο κόσμος τι κόσμος πέρασε από το Σύνταγμα. Πέρασαν και αρκετοί καλλιτέχνες. Είναι αλήθεια ότι ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ, μου έλεγε ότι θέλει να είναι μαζί μου, δε θέλει να είμαι μόνος μου», συνέχισε.

«Κουβεντιάζαμε ώρες. Ήταν πολύ όμορφο. Το έκανε χωρίς δημοσιότητα, χωρίς κάμερες. Δεν ήθελε, γι’ αυτό ερχόταν αργά το βράδυ», κατέληξε.