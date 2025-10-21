Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε πως κάποιος προσπάθησε να τον παρασύρει με αυτοκίνητο

Ο Πάνος Ρούτσι, που έχασε τον γιο του Ντένις στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, κατήγγειλε πως πριν από λίγες ημέρες άγνωστος προσπάθησε να τον παρασύρει με το αυτοκίνητό του, έξω από το σπίτι του.

Ο Πάνος Ρούτσι, μεταξύ άλλων, είπε στον Alpha πως πριν από τέσσερις ημέρες ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με «φιμέ» τζάμια προσπάθησε να τον χτυπήσει, με τον ίδιο να αποφεύγει το όχημα την τελευταία στιγμή.

«Ένα αμάξι, άκουσα ένα αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και με το που γυρνάω το κεφάλι, βλέπω ότι έρχεται καταπάνω μου. Έκανα μία κίνηση με το χέρι στο καπό, διαφορετικά θα με είχε πάρει παραμάζωμα» ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι.

«Το τελευταίο διάστημα, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι ανησυχητικό στην οικογένειά του, καθώς στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη είχε παραβιαστεί. Γυρνούσε το παιδί από τη δουλειά και είδε να έχουν παραβιάσει το παράθυρο. Τον παρακολουθούσε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο και προσπάθησαν να τον εκφοβίσουν» πρόσθεσε ο κ. Ρούτσι μιλώντας στον Alpha.