Πάνος Ρούτσι: Η επίσημη θέση της οικογένειας για την άδεια εκταφής του Ντενίς

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της εκταφής του Ντένις Ρούτσι και της άδειας για τοξικολογικές εξετάσεις, κάτι για το οποίο ο πατέρας του, Πάνος Ρούτσι, συνεχίζει την απεργία πείνας.

Παρά την είδηση πως η άδεια εκταφής της σορού βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης, η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει γνωστή την αποστασιοποίησή της, ενημερώνοντας παράλληλα ότι η χωρίς άδεια εκταφή θα πραγματοποιηθεί, όπως είχε προγραμματιστεί, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας Ρούτσι

Επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την είδηση που μόλις κυκλοφόρησε, ότι δόθηκε άδεια για τοξικολογικές εξετάσεις:

Η οικογένεια Ρούτσι και οι δικηγόροι της δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο σχετικά, συνεπώς μέχρι τότε:

Δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έχει δοθεί η άδεια ή πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι.

Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.ά.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Δεν ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της μόνο για ταυτοποίηση DNA, τη διενέργεια της οποίας η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να εμποδίσει.

Η οικογένεια Ρούτσι απαιτεί να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια και η νομική της ομάδα, χωρίς να παραλειφθεί καμία. Τότε, και μόνο όταν το παραπάνω πιστοποιηθεί με επίσημο έγγραφο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αιτήματα της οικογένειας έχουν ικανοποιηθεί.