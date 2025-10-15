Πάνος Ρούτσι: Εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό μετά το λιποθυμικό επεισόδιο

Εξιτήριο έλαβε ο Πάνος Ρούτσι από τον «Ευαγγελισμό» μετά το λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών βρισκόταν στο Σύνταγμα και αισθάνθηκε αδυναμία, έχοντας έντονες ζαλάδες.

Σύμφωνα με το ΟΡΕΝ, η σύζυγός του κάλεσε το ΕΚΑΒ λίγο πριν τα μεσάνυχτα, γύρω στις δώδεκα παρά δέκα.

Το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα, του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετέφερε τον Πάνο Ρούτσι στον «Ευαγγελισμό» όπου εισήχθη στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Ο Πάνος Ρούτσι είχε υπέρταση και του έκαναν κάποιες εξετάσεις ενώ όπως φαίνεται, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό.

Εξετάσθηκε ενδελεχώς ενώ υποβλήθηκε σε αξονική εγκεφάλου και τρίπλεξ καρωτίδων.

Στη συνέχεια έφυγε παρουσία συγγενών, αφού του δόθηκαν κάποιες οδηγίες από τους γιατρούς.

Σημειώνεται πως ο Πάνος Ρούτσι σταμάτησε την απεργία πείνας την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, μετά από 23 ημέρες.