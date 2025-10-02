Πάνος Ρούτσι: «Έχω δικαίωμα να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου» - Συνεχίζει την απεργία πείνας για 18η ημέρα

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 18η ημέρα, την απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Η υγεία του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και το μεσημέρι της Τετάρτης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε ξενοδοχείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, αρνήθηκε εκ νέου κάθε φροντίδα από γιατρούς και διασώστες, αλλά και να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Ο ίδιος επέστρεψε στο Σύνταγμα και μιλώντας στο OPEN το πρωί της Πέμπτης, ξεκαθάρισε πως «θα πάω μέχρι τέλους, έχω δικαίωμα να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και δεν θα μου το στερήσει κανένας αυτό».

Σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ανέφερε πως «ήρθε το ΕΚΑΒ, οι άνθρωποι που κάθονται εδώ 24 ώρες το 24ωρο, και με ρώτησαν αν χρειάζομαι κάτι. Εγώ τους είπα “όχι παιδιά, είμαι μια χαρά, ήρθε γιατρός πριν 1 ώρα”. Αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε, δεν ισχύει».

Τέλος, σχετικά με την εκταφή του γιου του, ξεκαθάρισε πως «το ξαναλέω γιατί έχει δοθεί εντολή στο ΑΤ Κερατσινίου και Περάματος να γίνει εκταφή. Θέλω να πω ξανά ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA, και θέλουμε να υπάρχει δικός μας τεχνικός σύμβουλος, κάτι που δεν μας επιτρέπουν».