Πάνος Ρούτσι: «Από σήμερα το βράδυ θα είμαι στο Σύνταγμα»

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έφυγε από τη ζωή στα Τέμπη, μίλησε στο Mega και είπε πως από σήμερα το βράδυ θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος, καθώς φοβάται πως θα σβήσουν τα ονόματα των θυμάτων του δυστυχήματος.

Ο Πάνος Ρούτσι στάθηκε στην τροπολογία για τη διατήρηση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, κάνοντας λόγο πως «πρόκειται για σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα. Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτήν τη μνήμη και δεν προσβάλουν, την τιμούν».

«Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, να φροντίσουν να μην ξαναυπάρξουν ονόματα. Δεν σβήνεις τόσο απλά τη μνήμη. Φοβάμαι ότι θα σβήσουν τα ονόματα, γιατί είδαμε τις τελευταίες τρεις ημέρες ότι προσπαθούν να διώξουν τα παιδιά από την ομάδα Μέχρι Τέλους. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και εγώ από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα» τόνισε ο Πάνος Ρούτσι.

Πάνος Ρούτσι: Όσα είπε για τα ονόματα στην πλατεία Συντάγματος

«Θέλω να πω κάτι για την τροπολογία που ψηφίστηκε σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Αρχικά, θέλω να τονίσω πως το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα. Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτήν τη μνήμη και δεν προσβάλουν, την τιμούν.

Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, να φροντίσουν να μην ξαναυπάρξουν ονόματα. Δεν σβήνεις τόσο απλά τη μνήμη. Φοβάμαι ότι θα σβήσουν τα ονόματα, γιατί είδαμε τις τελευταίες τρεις ημέρες ότι προσπαθούν να διώξουν τα παιδιά από την ομάδα «Μέχρι Τέλους».

Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και εγώ από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα. Καλώ τον κόσμο που με υποστήριξε στις 23 ημέρες της απεργία πείνας μου, να είμαστε όλοι μαζί, γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε, το χρωστάμε στους εαυτούς μας, γιατί αυτό που κάνουν είναι μία εκδικητική πράξη και δεν θα περάσει.

Εγώ θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του γιου μου».

Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε πως πήγαν να τον παρασύρουν με αυτοκίνητο

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι, τις προηγούμενες ημέρες, είχε προβεί σε σχετική καταγγελία, αναφέροντας πως άγνωστος προσπάθησε να τον παρασύρει με το αυτοκίνητό του, έξω από το σπίτι του.

Ο Πάνος Ρούτσι επισήμανε στον Alpha πως πριν από τέσσερις ημέρες ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με «φιμέ» τζάμια προσπάθησε να τον χτυπήσει, με τον ίδιο να αποφεύγει το όχημα την τελευταία στιγμή.

«Ένα αμάξι, άκουσα ένα αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και με το που γυρνάω το κεφάλι, βλέπω ότι έρχεται καταπάνω μου. Έκανα μία κίνηση με το χέρι στο καπό, διαφορετικά θα με είχε πάρει παραμάζωμα» διευκρίνισε σχετικά ο Πάνος Ρούτσι.