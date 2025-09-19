Πανό ΚΚΕ και ΚΝΕ στην Ακρόπολη για την Παλαιστίνη: «Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα»

Δύο πανό με μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό ανήρτησαν μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, στον βράχο της Ακρόπολης.

Τα πανό, γραμμένα σε ελληνικά και αγγλικά, τοποθετήθηκαν στην πλευρά που βλέπει προς τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Με αυτά ζητούσαν να σταματήσει η «γενοκτονία στη Γάζα» και να διακοπεί κάθε συνεργασία με το «κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ», απαιτώντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», όπως αναφέρουν.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν επίσης, την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.